Empresarios llaman a que México tenga mayor presencia internacional para atraer inversiones

Especialistaa ven que México tienen una ventana de oportunidad para atraer la inversión privada. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

México debe tener mayor promoción en el exterior, a través de ferias, reuniones bilaterales y multilaterales, así como misiones empresariales donde se dé a conocer la relevancia y la certidumbre que representa el país para las inversiones, señaló Sergio Contreras, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

En el panel ‘Plan México y Estrategias para el T-MEC’, en el Foro El Financiero ‘Construyendo oportunidades… crecimiento económico con equidad’, el empresario adelantó parte de las peticiones que le realizó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión que recientemente sostuvieron.

Aseguró que una mayor presencia internacional “permitirá fortalecer una imagen de confianza y estabilidad, consolidando al país como un destino confiable y competitivo para el comercio y la inversión”.

Además, consideró que tanto el gobierno como la iniciativa privada deben tener una narrativa común para que el país sea visto como potencia exportadora y destino estratégico para la atracción de inversión extranjera, así como el turismo.

“Asimismo, es fundamental establecer programas e incentivos estratégicos, incluyendo créditos fiscales, subsidios, además de garantizar certidumbre jurídica, estado de derecho, infraestructura eficiente y la simplificación y digitalización integral del trámite”, puntualizó el presidente del Comce.

¿Por qué empresarios confían en México?

En el mismo evento, Enrique Riquelme, fundador y presidente de Grupo Cox, resaltó que su principal mercado es México y esto es porque “confiamos en el país y la integración que estamos viendo. También lo ven los principales grupos inversores en el mundo. Y eso es algo que yo no había visto: tanto apetito por un mercado en un momento tan atractivo”.

Sostuvo que México tiene muchas oportunidades hacia los próximos ocho a 10 años. Afirmó también que una regulación totalmente estable y justa para todos en el sistema eléctrico hace que se vean como un partner de lado del sector privado internacional implantado en el país.

¿Qué factores limian la inversión privada?

Para María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), hay factores que todavía limitan la inversión privada: la certeza jurídica, pero en el sentido de que no se pierda la experiencia técnica en la impartición de justicia, así como la revisión del T-MEC.

“Tiene que ver con que le demos a las empresas en México y a los inversionistas esa plataforma que necesitan para poder salir y operar. Tenemos un reto importante para las Pymes en temas de seguridad en carreteras, cobros de piso, tramitología, que ojalá que la ventana única apoye esa parte”.

Finalmente, Alejandro Franco, fundador y director general de QSM Semiconductores, detalló su historia de éxito y afirmó que confían en el país, por lo que decidieron trasladar el negocio hacia territorio nacional antes del extranjero, porque hay un mercado de 36 mil millones de dólares que ninguna empresa está atacando.