¿Volar será más caro por guerra en Irán? Aeroméxico sube precios por crisis del petróleo y reduce rutas

Pese a las turbulencias en el mercado de los combustibles, Aeroméxico no prevé tener una falta de este durante este trimestre. (Foto: Shutterstock)

El aumento vertiginoso en los precios del petróleo y su impacto en el combustible de aviones empujó a Aeroméxico a reducir, marginalmente, su capacidad ofertada de vuelos en rutas poco rentables y al aumento de los boletos de avión, principalmente en las rutas internacionales de donde obtiene cerca de tres cuartas partes de sus ingresos.

En llamada con analistas, el equipo directivo de Aeroméxico detalló que se han aumentado algunas tarifas en mercados de largo alcance para compensar alrededor del 50 por ciento de los costes adicionales relacionados con el aumento de la turbosina debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

“Con el aumento de las tarifas para la recuperación de combustible, hemos estado monitoreando la demanda muy de cerca. Llevamos un par de semanas con ventas a estos nuevos niveles. No hemos visto ninguna disminución en la demanda en ninguno de los mercados internacionales que hemos implementado aumentos por combustible”, refirió Aaron Murray, director comercial de Aeroméxico.

En tanto, Andrés Conesa indicó que el nivel de recuperación de los costos adicionales por combustibles ha tenido una respuesta menos positiva en el mercado nacional, por lo que se ha traducido en algunas reducciones de capacidad en el mercado doméstico.

“En el mercado nacional, debido a estas reducciones de capacidad, podrían generar mejores rendimientos en el futuro”, apuntó Conesa en llamada con analistas.

¿Qué acciones tomará Aeroméxico por crisis de combustible?

Pese a la presión por mantener la rentabilidad en el entorno de volatilidad de los energéticos, Aeroméxico indicó que privilegiará mantener sus horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), su centro de operaciones y uno de los puertos aéreos más codiciados por las aerolíneas, pero que tiene capacidad limitada para agregar vuelos por encima de los 44 por hora.

En el primer trimestre del año, las utilidades netas de Aeroméxico se desplomaron 51 por ciento debido al aumento de costos operativos, incluído el alza del combustible.

Pese a las turbulencias en el mercado de los combustibles, Aeroméxico no prevé tener una falta de este durante este trimestre.