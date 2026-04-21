Crisis en Cuba empeora planes de migrantes: Aerolíneas cancelan vuelos y oficinas detienen papeleo

Al mismo tiempo, el papeleo avanza a paso de tortuga, ya que las oficinas del gobierno reducen su horario para ahorrar energía. EFE

Los cubanos que desean abandonar su país tienen cada vez menos opciones para hacerlo, ya que la campaña de Donald Trump para restringir el suministro de combustible a la isla está impactando directamente los servicios aéreos y los procesos administrativos.

Mientras que los aproximadamente 10 millones de habitantes de Cuba sufren apagones en todo el país y una grave crisis económica, los traficantes de migrantes y las agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos a otros destinos de América Latina.

Sin embargo, las aerolíneas están cancelando rutas porque no pueden repostar, y el precio de los boletos en las compañías regionales está aumentando.

Papeleo para salir de Cuba va a paso de tortuga

Al mismo tiempo, el papeleo avanza a paso de tortuga, ya que las oficinas del gobierno reducen su horario para ahorrar energía. Incluso aliados de larga data, como Nicaragua, están cerrando sus puertas en medio de una campaña estadounidense para evitar la acumulación de personas en su frontera.

“Los que no se van son los que no tienen la posibilidad”, dijo Ángel Fernández Hernández, de 36 años, un cocinero que buscó boletos de avión a Guyana, pero se encontró con que no podía pagarlos.

“Yo mismo tengo una grave situación con mi mujer y mi hija, me haría falta poder irme, pero no me alcanza el dinero para los tres”.

¿Por qué EU redujó las opciones de los cubanos?

Aunque históricamente Estados Unidos. ha acogido a los solicitantes de asilo cubanos, Trump endureció agresivamente la política migratoria tras las medidas de administraciones anteriores.

Además de reforzar su base electoral, reducir las opciones de salida de la población también aumenta la presión sobre el gobierno de La Habana, al que el presidente estadounidense espera derrocar tras 67 años de régimen de partido único.

La captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, el principal aliado de Cuba en Venezuela, a principios de año cortó su principal fuente de importaciones energéticas.

Luego, Trump amenazó con aranceles punitivos a cualquier país que enviara petróleo a la isla, lo que llevó a México a detener los envíos.

La crisis de combustible también ha paralizado el transporte público. EFE (Ernesto Mastrascusa/EFE)

Crisis en Cuba: Buscan migrar a Latinoamérica

Además de eliminar opciones de vuelo y alargar los tiempos burocrátricos, la crisis de combustible también ha paralizado el transporte público. Esto dificulta aún más que quienes desean emigrar puedan reunir el dinero suficiente, ya que muchos venden sus pertenencias más valiosas para financiar su salida.

“La mayoría de esos trámites son manuales. El atraso tecnológico en Cuba y la falta de energía, muchas veces dificulta a las personas reunir el dinero”, dijo Rafael Cristo, de 37 años, un podcaster cubano que lleva dos años viviendo en Brasil.

A menudo, los paquetes —que pueden incluir el boleto de avión, transporte, alojamiento e incluso empleo en el destino final— cuestan más de US$1.000 por persona. Mientras tanto, el salario promedio en Cuba ronda los US$20 al mes al tipo de cambio no oficial.

Desde enero, el padre de Cristo espera un certificado de nacimiento y otros documentos oficiales requeridos por la embajada brasileña, con la esperanza de reunirse con él en São Paulo. Cristo trabaja para la agencia de viajes de su hermano, que también ha ayudado a más de dos docenas de cubanos a reservar vuelos para salir del país este año.

La mayoría de esos clientes voló a Guyana, el país rico en petróleo ubicado en la costa norte de Sudamérica, que permite a los cubanos ingresar sin visa.

Esto lo convierte en un punto de partida clave hacia otros destinos y en un lugar cada vez más demandado. “Son vuelos pequeños que se llenan muy rápido”, dijo Cristo. “Anteriormente las personas tenían más calma, buscaban cuando estaba más económico el boleto.

La percepción ahora es que están queriendo comprar de inmediato la primera opción que exista”.

Yosbel Reyes, de 49 años, voló a Guyana a principios de este mes, con escala en Trinidad y Tobago. Dejó atrás a una hija de 15 años y a un hijo de 16 que esperaba iniciar el servicio militar, asegurándoles que volvería pronto.

Reyes calculó que le tomaría al menos cuatro meses pagar los US$1.500 que pidió prestados a un amigo. Sin embargo, las ofertas salariales en Guyana rondaban los US$40 al día en construcción. Intentó encontrar un empleo mejor pagado como optometrista, pero enfrentó la barrera del idioma.

“Uno está buscando una vía de escape, pero cuando uno llega a estos lugares, te das cuenta de que la situación no es tampoco lo que uno espera”, dijo.

Aerolíneas reducen servicios a Cuba

Mientras tanto, conseguir boletos hacia otros destinos se vuelve cada vez más difícil.

Varias aerolíneas estadounidenses redujeron sus servicios a Cuba el año pasado, mientras que compañías canadienses y europeas suspendieron vuelos en febrero debido a la crisis de combustible. Iberia, de España, siguió ese camino con un anuncio este mes.

Las disrupciones en la aviación global por la guerra en Irán tampoco ayudan, y las cancelaciones siguen aumentando.

Casi una cuarta parte de los vuelos programados desde Cuba a principios de abril no despegaron, frente al 14 por ciento en enero, según datos de Cirium, una firma de análisis aeronáutico.

En enero y febrero, unos 2.400 cubanos ingresaron a Estados Unidos, frente a los 4 mil 400 del mismo periodo de 2025. (Ernesto Mastrascusa/EFE)

Éxodo en Cuba: Costos reduce la migración

En enero y febrero, unos 2.400 cubanos ingresaron a Estados Unidos, frente a los 4 mil 400 del mismo periodo de 2025.

Es probable que el aumento de costos sea un factor clave. Alejandro Martí, un peluquero de 24 años, dijo que pagó unos US$1.000 para llegar a Surinam hace más de un año. Ahora, viajes similares superan los US$1.500.

Uno de estos operadores, conocido como El Zurdo, que se negó a revelar su identidad, advirtió que quienes retrasen su decisión podrían quedarse sin opciones.

El número de vuelos podría reducirse aún más, debido tanto a la crisis de combustible como a la política de Estados Unidos.

Más allá del monto en dólares, el mecanismo de pago también es complejo.

Los cubanos tienen acceso limitado al sistema bancario internacional por las sanciones de Estados Unidos, y la economía depende del efectivo. Muchos dependen de familiares en el exterior que pagan mediante plataformas como Pix en Brasil o Zelle en Estados Unidos.

La isla ha perdido más de 2,75 millones de personas desde 2020, según el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos.

Sin embargo, el endurecimiento del bloqueo y los cambios diplomáticos en la región están comenzando a frenar el flujo migratorio. “Pienso que, aunque la emigración no se va a terminar, sí se ralentizará”, afirmó.