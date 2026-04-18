Sheinbaum, Lula y Sánchez ‘se le cuadran’ a Trump: Piden respeto a Cuba en medio de crisis humanitaria

Los Gobiernos de México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva) y España (Pedro Sánchez) hicieron público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su “enorme preocupación” por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la “integridad territorial” de la isla.

En el comunicado conjunto, y ante “la evolución de los acontecimientos” en Cuba, los tres Gobiernos alertan sobre la “dramática situación” que vive el pueblo cubano y señalan la necesidad de adoptar medidas para aliviar esta situación, así como evitar acciones “que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional”.

“Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”, señala la nota.

También reiteran la necesidad de “respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

México, Brasil y España exhortan a diálogo entre EU y Cuba

En este sentido, los Gobiernos de España, Brasil y México reafirman su compromiso “irrenunciable” con “los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo”.

Con este posicionamiento, hacen un llamado a “un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”, con el objetivo de encontrar “una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, concluye la nota.

Cuba, disputa a defenderse de intervención militar

Este sábado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no “aspira a la guerra”, pero “tiene la responsabilidad de defenderse” ante una posible intervención militar de EU.

Cuba anunció el 13 de marzo que abrió un “diálogo” con EU, aunque indicó que se encuentra en “fases iniciales” y lejos de cualquier acuerdo.

Esta semana, medios estadounidenses revelaron que el Pentágono intensifica planes para una posible intervención militar en Cuba. Sin embargo, el Departamento de Defensa de EU, en respuesta a una consulta de EFE, pidió no especular sobre “escenarios hipotéticos” de lo que pueda ocurrie en la isla.

A finales de marzo, Marco Rubio, secretario de Estado, declaró que “el único camino a seguir” en Cuba es cambiar el sistema político y modelo económico y afirmó que, tras las presiones de Estados Unidos a la isla, quizá “ahora exista una oportunidad para hacerlo”.