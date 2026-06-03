Carlos Bonavides, defensor de la pensión del Bienestar, soñaba con ser diputado

Carlos Bonavides, defensor de la pensión del Bienestar, es reconocido por su trayectoria en la televisión, pero también mostró interés por la política y los asuntos públicos, inclusive pensó en convertirse en diputado, como Sergio Mayer.

El intérprete de Huicho Domínguez ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a los programas sociales impulsados por el Gobierno, además de manifestar simpatía por el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, asimismo afirmó que el cobra el dinero depositado a su tarjeta del Bienestar.

Sin embargo, su acercamiento a la política no se limitó a emitir opiniones. Carlos Bonavides reveló que contemplaba la posibilidad de competir por un cargo de elección popular, convencido de que podía impulsar iniciativas enfocadas en problemáticas sociales que considera prioritarias para el país.

Carlos Bonavides tenía el objetivo de convertirse en diputado. (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Bonavides quería ser diputado

En 2020, el intérprete compartió que analizaba buscar una diputación durante el siguiente proceso electoral. Según explicó en una entrevista para el programa De Primera Mano, incluso ya tenía definidas algunas de las causas que impulsaría desde el Congreso.

“Pienso que para el 2021 quiero una diputación, ya estuve analizándolo”, declaró en aquel momento.

Entre las propuestas que planteó destacaban campañas de prevención de adicciones, así como estrategias para fortalecer la convivencia familiar y reducir los factores que, desde su perspectiva, contribuyen a la delincuencia.

“La prevención del alcoholismo, de las drogas y de la disfunción familiar, esta es la más importante porque es la base de todo. Mi idea es capacitar a jóvenes para dar pláticas y se difundan. Las drogas y el alcohol son el camino a la delincuencia y para mí un correcto ambiente en la familia, es la piedra angular de la transformación de la sociedad”, afirmó el actor Carlos Bonavides.

¿Qué cargo tuvo Carlos Bonavides en la política?

Aunque su aspiración de convertirse en diputado no se concretó en el tiempo establecido, Carlos Bonavides estuvo en la política. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como concejal de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, posición a la que llegó mediante representación proporcional tras los resultados electorales.

Carlos Bonavides, quien elogió el AIFA, explicó cuáles eran sus funciones y la remuneración que recibía por desempeñar el cargo.

“Voy a estar como concejal durante tres años, no pienso volver a un puesto en la política (...) El concejal es un administrador que supervisa a los directores de las distintas dependencias de la alcaldía (...) Es un puesto político menor”, comentó en una conversación para el canal de YouTube Talentos Latinos México.

Posteriormente, detalló que todos los concejales de la capital percibían ingresos similares y que, tras descuentos e impuestos, el monto recibido era menor al salario nominal reportado.

“Todos los concejales de la CDMX recibimos el mismo sueldo, 35 mil pesos nominales, pero con los descuentos, queda en 28 mil, eso da 14 mil pesos quincenales”, explicó durante una entrevista con Maxine Woodside en 2024.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, Carlos Bonavides Zamudio asumió el cargo el 1 de octubre de 2021 y concluyó su gestión el 30 de septiembre de 2024. No obstante, el actor ha insistido en que la mayor parte de sus ingresos es gracias a su carrera artística y que no contemplaba regresar a la política una vez que concluyó su etapa como concejal.