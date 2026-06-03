‘Es la presidenta mejor preparada desde la conquista’: Carlos Bonavides defiende a Sheinbaum de las críticas

En una entrevista, Carlos Bonavides también habló sobre la situación política de Sergio Mayer, quien renunció a Morena. (Foto: Cuartoscuro)

El actor Carlos Bonavides es uno de los famosos que apoyan la Cuarta Transformación, por lo que además de defender programas como la Pensión del Bienestar, también ha mostrado su respaldo a políticos y representantes del movimiento.

Entre ellos se encuentran el expresidente Andrés Manuel López Obrador y, recientemente, Claudia Sheinbaum, luego de que la actual mandataria recibiera críticas que al ‘Huicho Domínguez’ no le parecen adecuadas.

El actor —quien ha sido blanco de comentarios negativos por parte de la actriz Laura Zapata debido a sus ideales políticos— no solo defendió a la presidenta, también aseguró que ninguna persona debería permitir faltas de respeto hacia la mandataria de México.

No es la primera ocasión en la que Carlos Bonavides defiende a Sheinbuam. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre Claudia Sheinbaum?

El actor de la novela El Premio Mayor comentó que no está de acuerdo con los señalamientos negativos que suelen hacerse sobre la gestión de Claudia Sheinbaum, debido a que existen problemas que comenzaron antes de su mandato.

De acuerdo con Bonavides, uno de ellos es el narcotráfico: “Es un problema de muchos años, yo no voy a hablar del narco porque Dios me libre, pero ese problema tiene muchos sexenios y ahora se culpa a la presidenta”, dijo.

El famoso aseguró que actualmente la mandataria trabaja para resolver los problemas del país y destacó la preparación académica que posee, ya que Sheinbaum cuenta con una licenciatura en Física, así como una maestría y un doctorado en Ingeniería en Energía.

Carlos Bonavides explicó que las presidenta no debería de recibir este tipo de críticas. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“(Critican a) la presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”, comentó, una situación que considera injusta. Además, desaprobó los apodos que se le han puesto a Sheinbaum.

“De ninguna manera el pueblo puede permitir que se le falte al respeto a una dama que tiene la mejor preparación de muchos presidentes; de ninguna manera se puede permitir que a la presidenta se le diga Titina”, aseguró.

Ante los comentarios negativos que ha recibido Claudia Sheinbaum, Carlos Bonavides sostuvo que esa no es la forma en la que deberían de expresarse sobre ella: “Yo lo calificaría de traición porque nuestra presidenta está luchando por un México mejor”, añadió.

¿Qué piensa Carlos Bonavides sobre la situación de Sergio Mayer?

Carlos Bonavides también fue cuestionado sobre la situación de Sergio Mayer, el exconcursante de La Casa de los Famosos, quien recientemente presentó su renuncia a Morena tras la polémica que provocó su participación en el reality show.

Al respecto, el protagonista de Hasta que el dinero nos separe explicó que él ve a Mayer como actor, por lo que no le parece extraño que cometa errores en el ámbito político debido a su formación profesional.

“Ha cometido errores; que se aleje de la política, pero no de la actuación”, comentó e indicó que lo ocurrido durante su etapa como diputado no impide que el exintegrante de Solo para mujeres reciba apoyos del gobierno.

Carlos Bonavides también defendió el derecho de Sergio Mayer de tramitar su credencial del INAPAM. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Esto luego de que, al cumplir 60 años, Sergio Mayer manifestara su interés en tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con la cual puede acceder a diversos descuentos.

“Todos tenemos derecho al INAPAM, eso está en la Constitución (...) No quiere decir que porque cometes un error o una cuestión política, no tengas derecho a lo que marca la Constitución”, afirmó.

Finalmente, habló sobre las críticas que Laura Zapata realizó en su contra por cobrar la Pensión del Bienestar. En ese sentido, compartió que entiende la postura de la actriz, ya que tienen ideales políticos diferentes, pero le guarda un profundo cariño.

“Tenemos distintos pensamientos políticos, pero la raíz de todo es el amor y el respeto de conocernos desde siempre. No me voy a defender de lo que diga Laura Zapata; al contrario, le mando un saludo”, comentó.