Rafael Inclán no tramitará Pensión del Bienestar como Carlos Bonavides: ‘Me estás ofendiendo’

Respecto a los cuestionamientos a Rafael Inclán sobre si recibía la Pensión del Bienestar, estos surgieron después de que Carlos Bonavides defendiera públicamente su decisión de recibir el apoyo económico destinado a los adultos mayores. [Fotografía. Cuartoscuro]

O sea, sí estamos mal, pero no tanto. Tras desmentir los rumores de que atravesaba una crisis económica, el actor Rafael Inclán también negó que reciba la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a diferencia de Carlos Bonavides, quien recientemente defendió públicamente este programa social.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, el actor fue cuestionado sobre si, al igual que Carlos Bonavides, recibe el apoyo económico que otorga el Gobierno de México a las personas mayores de 65 años. Ante la pregunta, respondió con ironía: “Me estás ofendiendo. No, porque no la tengo”, declaró Inclán.

El actor de 85 años explicó que, pese a los rumores surgidos en los últimos días sobre su situación económica, no enfrenta dificultades financieras gracias a los proyectos en los que participa y a los ingresos que recibe de Televisa.

“Estoy en Televisa, que desde hace años me ha otorgado una lana mensual. Que ojalá me la subieran, pero se los agradezco. No, no estoy mal”, enfatizó el actor.

De igual forma, Inclán señaló que continúa activo profesionalmente y recordó que forma parte del elenco de la obra Perfume de Gardenia. Además, reconoció que tiene gastos importantes, aunque aclaró que eso no significa que atraviese una crisis financiera.

“Estoy bien, la familia está bien, tengo muchos gastos, ese es el problema mío, que me los tiene encima, pero estamos bien, muy bien”, explicó en otra entrevista que dio para Ventaneando.

Rafael Inclán [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué surgió el rumor de que Rafael Inclán estaba en quiebra?

Las especulaciones sobre la situación financiera de Rafael Inclán comenzaron después de que José Luis Cordero, mejor conocido como ‘Pocholo’, asegurara que su amigo atravesaba una etapa complicada en el plano económico y personal.

Incluso, ‘Pocholo’ Cordero aseguró que estaba tan preocupado por la situación de Rafael Inclán que le ofreció hospedarlo en su casa para evitar que tuviera que trasladarse a la Casa del Actor, donde actualmente se encuentra Jorge Ortiz de Pinedo. Además, señaló que el actor presuntamente se había separado de Paola Lavat.

“Antes de eso se va a mi casa, claro, y si nos escucha, se lo digo desde ahorita, siempre voy a apoyarlo. Si necesita su medicina, lo voy a ver diario; los compañeros, después de tanto tiempo como amigos, hacemos una hermandad, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho”, comentó Cordero.

Ante los dichos de José Luis Cordero, Rafael Inclán explicó que actualmente vive entre México y Las Vegas debido a cuestiones familiares y laborales. Además, consideró que parte de los rumores surgieron por comentarios que él mismo realizó tiempo atrás sobre su situación financiera.

“Vivimos en Las Vegas, lo que pasa es que yo vengo a trabajar acá, pero allá está Paola (Lavat) con los niños. Estamos muy bien”, señaló.

¿Qué dijo Carlos Bonavides sobre la Pensión del Bienestar?

Respecto a los cuestionamientos a Rafael Inclán sobre si recibía la Pensión del Bienestar, estos surgieron después de que Carlos Bonavides defendiera públicamente su decisión de recibir el apoyo económico destinado a los adultos mayores.

El actor, conocido por interpretar a ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela El Premio Mayor, explicó recientemente que solicitó el beneficio porque se trata de un derecho para las personas mayores de 65 años. Bonavides también argumentó que el programa está respaldado por la Constitución y que todos los adultos mayores pueden acceder a él.

“Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”, comentó en entrevista para el programa De Primera Mano.

El actor reconoció que el apoyo representa una ayuda importante para su economía, especialmente porque le permite cubrir algunos gastos cotidianos y contar con un ingreso adicional que complementa los recursos que obtiene de su trabajo artístico.

“Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, declaró.

Mientras Carlos Bonavides ha defendido públicamente la Pensión del Bienestar y reconoce que le ayuda con sus gastos, Rafael Inclán sostiene que actualmente no requiere ese apoyo debido a que continúa trabajando y mantiene ingresos constantes por sus actividades artísticas.