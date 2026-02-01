Cuando Carlos Bonavides defendió a AMLO y Sheinbaum: ‘El mejor presidente desde Moctezuma’

Carlos Bonavides defiende su Pensión del Bienestar desde hace varios años, incluso frente a las recientes críticas de Laura Zapata, quien insinuó que la cobraba por “hambre”. Además, es uno de los famosos que simpatizan con la Cuarta Transformación.

El actor Carlos Bonavides ha repetido incontables veces, frente a cámaras y micrófonos, su respaldo al proyecto político encabezado por Andrés Manuel López Obrador y, ahora, por Claudia Sheinbaum, como en octubre de 2024, cuando consideró al tabasqueño como un gobernante destacado y pidió a los mexicanos darle una oportunidad a la presidenta.

En ese entonces, el intérprete de Huicho Domínguez fue juez de un festival de imitaciones y fonomímica organizado por personas privadas de la libertad en el Reclusorio Sur y aprovechó para dar su postura política sobre la situación del país.

“Tengo yo mucha fe en que las personas que van a abocarse a esta nueva transformación en el aspecto judicial lo hagan con todo el cariño, con todo el amor a México. Ya sabemos que desgraciadamente hay muchas personas que quieren que le vaya mal a México para demostrar que esta administración ha sido mala“, opinó.

Carlos Bonavides cobra su Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Carlos Bonavides consideró a AMLO el mejor presidente

En la entrevista recuperada por el canal de YouTube Qué buen chisme, Bonavides se mostró satisfecho con la gestión de López Obrador: “Ese sexenio ha sido testigo del mejor presidente que hemos tenido desde Moctezuma, conquistado por Hernán Cortés, hasta nuestros días”.

A su parecer, López Obrador sería “mucho más importante que Benito Juárez” por el contexto que vivió: las consecuencias, el número de habitantes y la importancia del país.

El actor también habló del retiro de López Obrador: “Nuestro presidente se va a retirar con una pensión… la misma que yo tengo de Morena”.

Carlos Bonavidez respaldó a Claudia Sheinbaum ante las críticas

En ese mismo encuentro, Carlos Bonavides destacó la necesidad de evaluar al actual gobierno considerando las condiciones en las que recibió el país. Mencionó la deuda pública, la pandemia y lo que llamó “errores profundísimos” de administraciones anteriores: “una semilla que sembraron los gobiernos anteriores, como el PRI y el PAN, que ahora se ha convertido en un árbol frondoso”.

Carlos Bonavides es simpatizante de Morena. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

“Esta administración se recibió con una deuda extraordinaria, con una epidemia que costó muchas vidas (...) Démosle oportunidad a nuestra nueva presidenta y démonos a todos los mexicanos la oportunidad (...) Nosotros vivimos en un país que debería de ser una de las máximas potencias del mundo porque tenemos todo” y agregó que México cuenta con recursos naturales, territorio y fuerza laboral suficientes para consolidarse como potencia.

Uno de los puntos que Bonavides ha reiterado en distintos momentos es su rechazo a la idea de que México viva bajo un régimen autoritario: “Eso de decir que estamos en una dictadura es la necedad más grande del mundo (...) Imagínate las ofensas tan terribles que se han proferido en contra de nuestro señor presidente”.

Las opiniones políticas de Carlos Bonavides

Dichas declaraciones se suman a una serie de posicionamientos que Carlos Bonavides ha hecho en distintos espacios.

Carlos Bonavides acompañó a Delfina Gómez en un mitin. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM (Diego Simón Sánchez)

En 2024, el actor compartió un video en Tik Tok para mostrar que cobra la Pensión del Bienestar para adultos mayores: “Señoras y señores, estoy en el Banco del Bienestar, vine a cobrar la ayuda que me da Morena (...) Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, ¿qué son 6 mil pesos?’, pues son 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”.

En esos mismos videos, Bonavides lanzó críticas a sexenios anteriores: “¿Cuándo nos dieron 5 centavos? ¿Cuándo le habían dado a los ancianos? Puro robo y robo”.

Entre otros comentarios, el protagonista de El premio mayor ha elogiado proyectos como las instalaciones del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles): “Los detractores del presidente Obrador dicen que no hay vuelos (...) Tiene todos los servicios y todas las tiendas (...) es una modernidad y un ejemplo de aeropuerto”.