‘Es una modernidad’: La vez que Carlos Bonavides elogió las instalaciones del AIFA

Carlos Bonavides aseguró, en esa ocasión, que no está afiliado a Morena; sin embargo, está de acuerdo con ciertas propuestas del partido político. (Foto: Cuartoscuro)

No solo el influencer Luisito Comunica habló bien del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); a las buenas opiniones sobre este —una de las obras insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador— se sumó el actor Carlos Bonavides.

Poco antes de que el ‘Huicho Domínguez’ presumiera cobrar la Pensión del Bienestar, el protagonista de El premio mayor utilizó sus redes sociales para hacer frente a las críticas que había recibido el aeropuerto y elogiar sus instalaciones.

“Los detractores del presidente (Andrés Manuel López) Obrador dicen que no hay vuelos (...) pero todos están saturados”, comentó en un video que grabó desde las instalaciones del aeropuerto, al que acudió debido a que viajaría a Oaxaca.

¿Qué opina Carlos Bonavides del AIFA?

Para febrero de 2024, el AIFA aún tenía 49 espacios comerciales sin rentar, a pesar de que habían pasado casi dos años de su inauguración, y se llegó a decir que las instalaciones tenían poca afluencia de personas.

Fue así que, en marzo del 2024, Carlos Bonavides aprovechó que estaba en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para compartir su experiencia en el lugar, ya que encontró contrastes entre lo que se decía y lo que vivió.

En un video que subió a sus redes sociales, afirmó que la mayoría de los vuelos que salían desde el AIFA estaban llenos: “Es mentira que tienen nada más seis puertas”, dijo, e indicó que desde este aeropuerto se podían hacer viajes nacionales e internacionales.

Carlos Bonavides afirmó que el aeropuerto trabajaba de forma óptima. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

Además, comentó que las instalaciones estaban en condiciones óptimas: “Tiene todos los servicios y todas las tiendas (...) es una modernidad y un ejemplo de aeropuerto”, dijo en su momento.

A pesar de ello, el actor reconoció que una de las desventajas que presenta es la dificultad para llegar: “Eso se va a quitar pronto y va a haber un tren”, comentó. Cabe señalar que poco después, se anunció una ruta del Tren Suburbano que llega hasta el AIFA.

Por este motivo, aprovechó para enviar un mensaje a los ‘detractores’ del entonces presidente López Obrador, pues afirmó que las críticas deben ser fundamentadas.

“Hay que ver las cosas objetivamente, hay que conocerlas para criticarlas, porque hablan de un aeropuerto como si estuvieran en el siglo XVIII. No critiquen nada más por criticar, sean objetivos”, dijo.

¿Qué dijo Carlos Bonavides de las críticas por elogios al AIFA?

Tal como sucedió cuando Carlos Bonavides presumió su Pensión del Bienestar, los elogios al AIFA provocaron críticas en contra del actor, a quien señalaron por supuestamente haber recibido dinero para hablar bien de las instalaciones.

Fue así que, en una entrevista con la periodista Maxine Woodside, el ‘Huicho Domínguez’ negó haber hecho un acuerdo monetario para publicar su video desde el aeropuerto.

“Es absolutamente falso (que me estén pagando para hablar bien del AIFA)”, comentó, y explicó que el dinero que recibió de la delegación Azcapotzalco fue por su trabajo como concejal.

Carlos Bonavides negó haber recibido dinero para hablar del AIFA. [Fotografía. Gobierno de México]

“Todos los concejales recibimos el mismo sueldo, que son 35 mil pesos nominales, pero los descuentos nos dejan 28 mil pesos, 14 mil pesos a la quincena”, dijo sobre la polémica.

“No me paga Morena, no pertenezco (al partido político), soy simpatizante, hago mis ideas gratis”, sentenció, e indicó que si bien percibe ingresos por su labor en la alcaldía, su principal fuente proviene de su empleo como actor.

“Vivo una vida modesta, pero no necesito a nadie ni pedirle dinero. A mi familia no le falta nada (...) mi ingreso principal es la actuación”, dijo, defendiendo su opinión sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y poniendo fin a los rumores.