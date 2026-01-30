‘Es el hombre de mi vida’: Así fue la relación de Pedro Torres con Lucía Méndez

A lo largo de su vida, el productor Pedro Torres tuvo romances con diferentes mujeres; sin embargo, uno de los más significativos fue su matrimonio con la actriz Lucía Méndez, con quien estuvo casado por seis años.

“Ha sido una historia importantísima en mi vida”, comentó Pedro Torres en una entrevista con la cantante Isabel Lascuráin, de Pandora, en la que brindó detalles del romance con la protagonista de La Máquina.

La relación fue tan relevante para el productor del reality show Big Brother como para Lucía Méndez, quien, al enterarse del fallecimiento de Pedro Torres, lo recordó por su talento y le agradeció por el hijo que tienen en común.

¿Cómo se conocieron Lucía Méndez y Pedro Torres?

El productor, quien está detrás de algunos videos musicales del cantante Luis Miguel, comentó que la primera vez que vio a Lucía Méndez fue durante la grabación de un comercial de Coca-Cola en Hollywood.

Pedro Torres se sintió impresionado con la actriz, por lo cual decidió pedirle una cita: “Le dije: ‘Vamos a cenar’. Llegué al restaurante y me dejó plantado. No la pude haber odiado más”, dijo en la conversación con Isabel.

El reencuentro con la actriz se dio meses después, debido a que ella pidió que el mismo director que había trabajado en los videos de Emmanuel hiciera su clip de la canción Yo no sé quererte más.

Pedro Torres fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. (Foto: Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

Lucía Méndez recordó en El minuto que cambió mi destino que la personalidad de Pedro le llamó la atención cuando estaban en la grabación del video, incluso cuando ella estaba en una relación con Luis Miguel y Torres no le parecía físicamente atractivo.

“A pesar de que era gordo y feo, tenía unos dientes muy lindos y unos ojos moros que me llamaron la atención”, comentó Lucía, quien se acercó al director para preguntarle si se habían visto con anterioridad.

“Claro (ya nos conocíamos), me dejaste plantado”, recuerda Torres que le respondió; sin embargo, Méndez le explicó que fue debido a que, al investigarlo, se dio cuenta de que él tenía un matrimonio: “Sí estaba casado, pero iba ya de salida”, dijo el productor.

¿Cómo fue la relación de Lucía Méndez y Pedro Torres?

Luego de trabajar juntos, la actriz continuó sintiendo atracción por Pedro: “Desde ahí como que me enamoré (...) era el hombre de mi vida”, compartió. No obstante, fue hasta después de la grabación de un video de Luis Miguel que ella se animó a dar el primer paso.

“Cuando terminó el videoclip yo le mandé una rosa, porque yo dije: ‘No, él no va a creer que yo quiero con él’ (...) Entonces le mandé una rosa diciendo: ‘Fue un placer haber trabajado contigo’”, agregó en El minuto que cambió mi destino.

Lucía Méndez dio el primer paso y tras ello iniciaron una relación. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Tras ello, Pedro la invitó a salir: “Para no hacerte el cuento, pasó lo que tenía que pasar y me embarazó en la primera noche”, dijo. Aunque ella estaba preocupada, el productor la tranquilizó y le aseguró que todo estaría bien.

A partir de ese momento comenzaron una relación que Pedro Torres recuerda llena de complicidad y de una gran química no solo en lo personal, sino también en el ámbito laboral.

¿Por qué terminó el matrimonio de Lucía Méndez y Pedro Torres?

El productor aseguró que, luego de seis años, ambos decidieron poner fin a la relación debido a algunos problemas derivados de rumores: “Su equipo la llenaba de ideas, que yo era mujeriego”, afirmó.

Ante esta situación, acordaron que lo mejor sería permanecer separados: “Mira, Lucía, te adoro, te quiero (...) ha sido una historia importantísima en vida, entonces llegó el momento de ya no seguir”, dijo el productor.

Ellos no dieron a conocer la noticia de inmediato, ya que lo hicieron en una fiesta que organizaron un 15 de septiembre, en la que reunieron a todos sus amigos para contarles que se habían divorciado.

¿Qué dijo Lucía Méndez tras la muerte de Pedro Torres?

Luego de que se confirmó la muerte de Pedro Torres, Lucía Méndez publicó un breve mensaje en sus redes sociales, mediante el cual se despidió de su exesposo y lo recordó por quien fue.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo”, escribió.

Hasta ahora, no se ha revelado la causa de muerte del productor; sin embargo, a inicios de diciembre del año pasado se había informado que su estado de salud era delicado a causa de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).