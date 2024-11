Luis Miguel ‘arruina’ festejo de cumpleaños de una mujer y la invita a su concierto en Mérida, esto pasó

‘Si tú me hubieras dicho siempre la verdad’ Luis Miguel se convirtió en tendencia en redes sociales después de ser captado en cámara en un restaurante en Mérida llamado Yerba Santa, donde personal del lugar le pidió a una mujer no grabar o cambiar el ángulo de la cámara a pesar de que estaba filmando su festejo de cumpleaños.

En el video, viralizado en TikTok, se ve a una mesera que se acerca para pedirles guardar el dispositivo sin documentar la tradicional mordida al pastel y el deseo pedido, por ello el suceso se catalogó como ‘arruinado’ por el ‘Sol de México’ aunque no se sabe si él lo solicitó.

El mismo joven, quien grabó el momento, compartió en su perfil que el equipo de Luis Miguel lo contactó para invitarlos al concierto del cantante puertorriqueño en Mérida el pasado 8 de noviembre.

Sin embargo, la historia no terminó bien, pero, ¿cuál fue el motivo? Resulta que tanto el hijo como su mamá fueron al estadio Carlos Utirralde, pero nadie los recibió.

En el video compartido en redes sociales se puede escuchar cómo la mesera pide a los comensales garbar desde otro ángulo. (Foto: @soyerickcid/ Captura de pantalla)

“Fuimos al concierto de Luis Miguel, llegamos a donde nos dijeron, esperamos por la llamada como lo habían pactado porque iban a salir por nosotros, nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar (...) nunca salieron y nos fuimos, de regreso no había mensaje, me bloqueó la cuenta contactada, no sé con qué afán lo hicieron”, explicó el joven en un video publicado en TikTok.

“En ningún momento hice esto para afectar a nadie, ni a Luis Miguel, ni al restaurante, pero nada más, aquí está el mensaje, eso pasó, ya nadie nos explicó”, informó.

Yerba Santa, restaurante que se encuentra en polémica, está ubicado en Mérida y cuenta con preparaciones hechas por la chef Nidia Sánchez. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué pasó con Luis Miguel en el restaurante Yerba Santa?

Una mesera se acercó a una mesa cercana al intérprete de ‘La incondicional’ porque aparentemente grababan al cantante famoso.

Cabe destacar que se desconoce si la expareja de Aracely Arámbula pidió esto o fue decisión propia del restaurante, por ahora el ‘sol’ sigue sin dar ningún tipo de explicaciones.

Él se encontraba con otras personas, de quienes se desconoce su identidad, mientras conversaba con ellos, sin embargo, al pedirle a los otros clientes no grabar, se apagó la vela de la cumpleañera y no pudieron festejar como se debe, ante esto, la reacción de los usuarios de redes sociales fue criticar a Luis Miguel y al local.

El establecimiento de comida tampoco publicó algo al respecto del suceso relacionado con el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’.