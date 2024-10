¿No era amigo de Luis Miguel? ‘El burro’ Van Rankin revela el último mensaje que recibió del cantante

¿Se dio ‘La media vuelta’? Diferentes rumores circular alrededor de Luis Miguel, uno de ellos es que no responde mensajes en sus redes sociales de ningún tipo, ni siquiera de sus conocidos, este es el caso de Jorge ‘El burro’ Van Rankin quien habló de las últimas palabras que compartió con el ‘Sol de México’.

El intérprete de ‘La Bikina’ está bajo los reflectores desde el momento en el cual anunció su regreso a los escenarios con su Tour 2023 y ahora el Tour 2024.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin recibió una solicitud de Luis Miguel. (Foto: Instagram @burrovan / luismigueloficial.com)

¿Qué dijo ‘Burro’ Van Rankin de Luis Miguel?

No es la primera vez que Jorge ‘Burro’ Van Rankin habla de Luis Miguel, en el pasado opino de la relación del cantante puertorriqueño con Paloma Cueva.

Cuando se creía que en los conciertos de Luis Mi subían dobles del músico, el comediante mexicano tuvo una opinión al respecto, no obstante, en el pasado ellos dos mantenían una buena amistad.

Sin embargo, sus declaraciones más recientes de ‘Micky’ fueron en respuesta uno de los seguidores del compañero de Paul Stanley acerca del último mensaje compartido con el exnovio de Aracely Arámbula.

“Yo a Luis Miguel, no usa WhatsApp ni redes sociales, él solo por mensajes de texto, ya tiene más de un año que no me escribo con él”.

Van Rankin contó lo que le pidió el intérprete de ‘La Incondicional’: “La última vez que hablamos me dijo ‘no hablas más con la prensa, no hables de mí con los medios de comunicación’, le dije que ya no me dijera nada de eso y se enojó”, contó el presentador de televisión.

Por el momento, el ‘sol’ no emitió ninguna respuesta acerca de su presunta solicitud hecha

El 'Burro' Van Rankin y Luis Miguel fueron grandes amigos durante su juventud. (Instagram / @burrovan / Cuartoscuro)

Luis Miguel cancela concierto en la Arena CDMX

Aunque a Luis Miguel ´presuntamente se le vio en una foto con ‘Checo’ Pérez, quien corrió este fin de semana en el Gran Premio de México 2024, él canceló conciertos en la Arena CDMX y otros inmuebles por una presunta enfermedad.

Fueron los organizadores del evento quienes compartieron un comunicado en las redes sociales del recinto de espectáculos.

“Por causas de fuerza mayor y recomendación médica, los conciertos programados para el 24 de octubre en CDMX, 27 de octubre en Pachuca, 28 de octubre en CDMX, 29 de octubre en Querétaro y 31 de octubre en Irapuato serán reprogramados”, se lee en el texto.

En el mismo post se especificó que los boletos serán válidos para las nuevas fechas, pero no se reveló el día de la reprogramación.