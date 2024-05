De la Corte a las redes sociales

El mayor promotor de TikTok en México se llama Arturo Zaldívar. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se unió a la red social en febrero de 2021, cuando todavía presidía la Corte. Según sus propias palabras, no buscaba hacerse promoción personal, sino acercar la justicia a los jóvenes.

Sus inicios en TikTok fueron modestos, con videos poco elaborados y francamente aburridos. Sin embargo, en menos de un año, Zaldívar comenzó a utilizar micrófono de solapa, animaciones, subtítulos y música de fondo, entre otros elementos, para hacer su contenido más atractivo.

Se especuló que había contratado a un “community manager” experto en TikTok, pero este rumor nunca se confirmó. Lo cierto es que, para finales de 2022, los videos del ministro dejaron de centrarse exclusivamente en disertaciones jurídicas, mostrando a Zaldívar haciendo bromas, presumiendo su gusto por Taylor Swift, compartiendo imágenes de su mascota y abordando temas de mayor interés para los jóvenes, como la legalización de la mariguana.

Cada vez son más los políticos mexicanos que se unen a TikTok. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se estrenó como “tiktoker” en enero de este año, siendo Zaldívar uno de los primeros en felicitarlo.

Esta tendencia contrasta con lo que está sucediendo en muchos otros países, donde los gobiernos prohíben a los funcionarios públicos descargar la aplicación en sus teléfonos, debido a la desconfianza en esta plataforma. TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance, cuya sede está en Beijing.

Como cualquier otra red social, TikTok recopila una gran cantidad de datos de sus usuarios, incluyendo sus gustos personales y preferencias políticas. Toda esa información está potencialmente disponible para el gobierno chino, lo cual preocupa a Estados Unidos. Por esta razón, el presidente Biden firmó el mes pasado una ley que obliga a ByteDance a vender TikTok en los próximos nueve meses o, de lo contrario, la red social será prohibida en todo el territorio estadounidense.

Estados Unidos no es el único país que ha tomado este tipo de medidas. Desde el año pasado, el Parlamento Europeo prohibió a sus funcionarios descargar la aplicación en sus teléfonos. Lo mismo ha sucedido en más de una decena de países, incluyendo a Canadá y Taiwán. En India, la aplicación fue completamente prohibida desde 2020.

Al gobierno federal mexicano no le preocupa en lo más mínimo que los datos personales de nuestra población estén a disposición del gobierno chino. Durante su “mañanera”, el presidente declaró que no existe ningún plan para restringir el uso de la plataforma. “Prohibido prohibir”, dijo el presidente, “libertad total”. Me pregunto si alguien le habrá informado cuáles son las razones por las que esta red social enfrenta controversias en buena parte del mundo.

POST SCRIPTUM: Una vez más quedaron pendientes de resolución en la Suprema Corte las acciones de inconstitucionalidad en contra del sistema de “notificación y retirada” establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor en 2020. El ministro Javier Laynez tuvo que retirar sus proyectos porque su propuesta desechaba los argumentos del Senado y el resto de los ministros no estuvo de acuerdo. Este año vence el plazo que México tiene en el T-MEC para implementar estas disposiciones.