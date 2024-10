¡Auuuu! Shakira anuncia conciertos en México: Estas son las fechas de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’

Las caderas no mienten: Shakira regresa a México con su gira mundial Las mujeres ya no lloran, luego de meses en que venía sigilosa con su anuncio desde hace meses.

La reina de los shows en eventos deportivos no para: se apareció en abril en Coachella 2024, donde reveló su tour, luego dio un concierto en Times Square, dio el show de medio tiempo de la Copa América 2024 y hace unos días lanzó ‘Soltera’.

La intérprete de ‘Pies descalzos’ sigue sumando éxitos y acaba de ser nominada a tres Latin Grammy en las categorías de Álbum del Año por ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, Canción del Año por ‘Entre Paréntesis’, y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix de Tiësto)’.

Shakira fue una de las invitadas de Bizarrap en su presentación en Coachella 2024. (Foto: EFE).

Próximos conciertos: ¿En qué fechas viene Shakira a México y cuándo es la preventa de boletos?

Shakira volverá a México el próximo año con tres conciertos programados en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Las fechas y recintos de su gira por nuestro país son las siguientes:

12 de marzo de 2025: Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León.

16 de marzo de 2025: Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco.

19 de marzo de 2025: Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

¿Cuándo será la preventa y cómo registrarse para obtener el primer acceso a la venta?

Si quieres ser de las primeras personas en adquirir sus entradas, deberás ingresar al sitio web shakira.com, en donde tienes que realizar un registro para acceder antes que nadie a la compra de boletos.

Al ingresar a la página web encontrarás un formulario que debes llenar con datos como nombre, correo electrónico, ciudad y país. Este registro solo estará disponible hasta el lunes 7 de octubre, por lo que te recomendamos llenar el formato lo antes posible.

Mi gente nos vemos pronto! Para tener el primer acceso a las entradas, regístrate en https://t.co/zfsHUjXcLX #LMYNLWorldTour 💎🐾 pic.twitter.com/OHszzHcqyu — Shakira (@shakira) October 2, 2024

La venta de las entradas se llevará a cabo a través de la plataforma boletera Ticketmaster, y fechas y horarios de las preventas, para los tres conciertos de Shakira en México, son:

Preventa para los fans: comenzará el martes 8 de octubre a las 10:00 de la mañana y finalizará el miércoles 9 de octubre a las 10:00 de la mañana. Solo podrán ingresar quienes reciban el código tras su registro.

comenzará el martes 8 de octubre a las 10:00 de la mañana y finalizará el miércoles 9 de octubre a las 10:00 de la mañana. Solo podrán ingresar quienes reciban el código tras su registro. Preventa Citibanamex : esta es exclusiva para los clientes con cuentas en la institución bancaria y se llevará a cabo el jueves 10 de octubre de 2:00 de la tarde a las 11:59 de la noche.

: esta es exclusiva para los clientes con cuentas en la institución bancaria y se llevará a cabo el jueves 10 de octubre de 2:00 de la tarde a las 11:59 de la noche. Venta general: esta dará inicio el viernes 11 de octubre a las 2:00 de la tarde y podrán comprar todas las personas sin importar su institución bancaria.

Las pistas de sus fechas en Latinoamérica habían caído desde hace meses: en marzo Spotify y Viva Latino publicaron videos con música de Shakira: “Las Mujeres Ya No Lloran llegando a una ciudad near you. Estén atentos a lo que viene de Shakira”.

Las características de sus joyas de su disco aterrizaban en varias ciudades: Times Square, seguido de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, Río de Janeiro, Brasil y Bogotá, Colombia.

“Latinoamérica los extraño… ¿me acompañan otra vez?”, escribió este 1 de octubre la cantante en Instagram, luego de que Ocesa también había dado pistas de su vuelta a tierras mexicanas. La cantante agregó que daría el anuncio este 2 de octubre a las 10:00 horas, para “la gira que juntos hemos soñado”.

Tour ‘Las mujeres ya no lloran’: ¿Cuándo comienza la gira de Shakira en 2024?

La primera etapa de la gira es en Estados Unidos y Canadá y arranca el 2 de noviembre en Palm Desert, en California:

2 de noviembre: Palm Desert, CA - Acrisure Arena

7 de noviembre: Phoenix, AZ - Footprint Center

9 de noviembre: Los Angeles, CA - Kia Forum

16 de noviembre: San Antonio, TX - Frost Bank Center

17 de noviembre: Dallas, TX - American Airlines Center

20 de noviembre: Miami, FL - Kaseya Center

23 de noviembre: Charlotte, NC - Spectrum Center

25 de noviembre: Washington, DC - Capital One Arena

30 de noviembre: Toronto, ON - Scotiabank Arena

5 de diciembre: Brooklyn, NY - Barclays Center

8 de diciembre: Boston, MA - TD Garden

10 de diciembre: QC - Bell Centre

14 de diciembre: Chicago, IL - United Center

15 de diciembre: Detroit, MI - Little Caesars Arena

Shakira dio un concierto en la plancha del Zócalo 2007. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López) (Saúl López/Saúl López)

¿Cuándo fue la última vez que Shakira estuvo en México?

La última vez que Shakira dio conciertos en México fue en octubre de 2018, con El Dorado World Tour, se presentó en el Estadio Azteca, en el Estadio Universitario de Monterrey ‘El Volcán’, y en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara.

Además, la cantante de ‘Waka Waka’ dio un concierto en el Zócalo en 2007, en un show que inició 50 minutos tarde y tuvo éxitos como ‘Estoy aquí', ‘Don´t bother’, ‘Si te vas’,’ La torturas’, ‘Ciega, sordomuda’ y ‘Ojos así' ante 210 mil asistentes.

“Buenas noches, México. Confieso que este es un momento con el que soñé desde el inicio de mi vida artística. Espero devolverles un poquito de lo que me han dado. Ustedes y yo tenemos una historia de muchos años, una historia de amor… He venido hasta aquí para decirte que te quiero, México. Que disfrutes de esta noche porque soy toda tuya”, dijo ese día.