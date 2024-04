¿Y México? Shakira anuncia primeras fechas de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’

“Lleva, llévame en tu bicicleta”: este martes Shakira anunció las primeras fechas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour lo cual representa su regreso a los escenarios desde 2018, cuando llenó estadios y coliseos con El Dorado World Tour.

El pasado viernes, la colombiana tuvo una aparición sorpresa en festival de Coachella, en Indio (California), al lado de Bizarrap y revel´: “¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre”, dijo Shakira durante la actuación del productor argentino, con quien interpretó ‘La fuerte’ y el popular tema ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′.

El pasado mes ya había dado pistas sobre su vuelta a los escenarios durante una aparición en el programa del presentador estadounidense Jimmy Fallon, The Tonight Show.

Conciertos 2024: ¿Cuándo hace gira de Shakira y qué países ha confirmado?

Las mujeres ya no lloran world tour por ahora solo ha confirmado fechas en Estados Unidos y Canadá. La gira comienza este 2 de noviembre en Palm Desert, en California (E.U.).

La intérprete de ‘Pies descalzos’ dio a conocer una primera tanda de 14 fechas de su recorrido musical, la cual se desarrollará en Norteamérica y abarca ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Toronto y Chicago, según un comunicado de la productora Live Nation.

“Conocida por sus actuaciones dinámicas y llenas de energía, Shakira dará vida en el escenario a los temas de su nuevo álbum y a su legendario catálogo de éxitos”, señala Live Nation.

Su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran, fue publicado en marzo y se convirtió en el más reproducido del año: 24 horas después de publicado registró más de 10 mil reproducciones en las plataformas digitales, y además suma siete discos de platino.

Shakira fue una de las invitadas de Bizarrap en su presentación en Coachella 2024. (Foto: EFE).

Fechas de los conciertos de Shakira

Hay paradas en San Antonio y Dallas, así como en Washington, Boston, Phoenix (Arizona), Charlotte (Carolina del Norte), Detroit (Misurí) y Montreal (Canadá).

En un mensaje en la red social X, la colombiana dijo hoy que el tramo norteamericano, cuyas entradas se pondrán a la venta a partir del 22 de abril, supondrá “la única oportunidad de vivir el espectáculo de una manera más íntima”.

2 de noviembre: Palm Desert, CA - Acrisure Arena

7 de noviembre: Phoenix, AZ - Footprint Center

9 de noviembre: Los Angeles, CA - Kia Forum

16 de noviembre: San Antonio, TX - Frost Bank Center

17 de noviembre: Dallas, TX - American Airlines Center

20 de noviembre: Miami, FL - Kaseya Center

23 de noviembre: Charlotte, NC - Spectrum Center

25 de noviembre: Washington, DC - Capital One Arena

30 de noviembre: Toronto, ON - Scotiabank Arena

5 de diciembre: Brooklyn, NY - Barclays Center

8 de diciembre: Boston, MA - TD Garden

10 de diciembre: QC - Bell Centre

14 de diciembre: Chicago, IL - United Center

15 de diciembre: Detroit, MI - Little Caesars Arena

Sin embargo, ahí no termina el touir, la colombiana expresó: “Las fechas internacionales se anunciarán pronto, ¡estén atentos!”.

Shakira anunció las primeras fechas de su gira mundial. (Foto: X / Shakira).

¿Cuándo viene Shakira a México en 2024?

Aunque no se han dado detalles específicos de otros países en su tour, el pasado 21 de marzo Spotify y Viva Latino alentaron las esperanzas de conciertos en México con un video en el que sonaba música de la colombiana: “Las Mujeres Ya No Lloran llegando a una ciudad near you. Estén atentos a lo que viene de Shakira”.

En el clip aparecen joyas cayendo del cielo en varias ciudades: Times Square, seguido de la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, Río de Janeiro, Brasil y Bogotá, Colombia.

Luego de ello, la colombiana dio un show gratis en Times Square ante más de 40 mil personas, donde interpretó temas Las mujeres ya no lloran, así como clásicos de su repertorio.

Si la intérprete de ‘La bicicleta’ incluye a México en su tour, es más probable que sea en 2025, ya que las primeras fechas de Estados Unidos terminan en diciembre de 2024; sin embargo, aún no hay nada confirmado.

Shakira dio un concierto en la plancha del Zócalo 2007. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López) (Saúl López/Saúl López)

¿Cuándo fue la última vez que Shakira dio conciertos en México?

Entre el 12 y el 16 de octubre del 2018, la colombiana ofreció conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, en 2007 Shakira dio un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México para 210 mil asistentes:

“Buenas noches, México. Confieso que este es un momento con el que soñé desde el inicio de mi vida artística. Espero devolverles un poquito de lo que me han dado. Ustedes y yo tenemos una historia de muchos años, una historia de amor... He venido hasta aquí para decirte que te quiero, México. Que disfrutes de esta noche porque soy toda tuya”, dijo la cantante ese día.

Con información de EFE.