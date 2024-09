Lo que todos esperaban: ¡Oasis regresa a México en 2025! Fecha, lugar y todo lo que debes saber

‘Stop Crying!’ Solo tuvieron que pasar 16 años, una separación y un reencuentro para que sucediera otra vez: Oasis viene a México después de anunciar su regreso a los escenarios con los hermanos Gallagher reunidos en lo que inició con una gira por Reino Unido e Irlanda.

“Hay planes en marcha para que OASIS LIVE ‘25 llegue a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año”, se leía hasta hace unas semanas en su sitio oficial, aunque no había nada confirmado.

El 26 de septiembre empezó a circular una nota del sitio NME, en donde aseguraban que fuentes cercanas a la gira les compartieron los lugares que supuestamente visitarían, en donde la Ciudad de México destacaba.

Dos días después aparecieron anuncios en distintas ciudades fuera de Europa con una fecha clave: 30 de septiembre a las 6:00 horas, tiempo del centro de México. “Be careful what you wish for”, se lee en los espectaculares, con lo que sus fans ‘enloquecieron’.

Ahora, la banda compuesta por Liam y Noel Gallagher confirmó que realizará una gira por distintos países de América, incluido México, esto después de que ellos mismos hicieran un guiño hace unas semanas en el WTC con la proyección de un cartel que decía: ‘Definitely Maybe’, haciendo alusión a su icónico álbum debut de 1994.

Gira de Oasis en México: ¿Cuándo y dónde se presentarán?

A través de sus redes sociales, Oasis compartió un cartel de la gira Live ‘25 con la que planean recorrer diferentes ciudades alrededor del mundo el próximo año, y para sorpresa (y evidente emoción) de todos sus fans mexicanos, ¡aparecemos en la portada!

Oasis llegará a la Ciudad de México el próximo 12 de septiembre; el Estadio GNP Seguros será la sede en la que vivamos un momento considerado histórico por todos aquellos seguidores de la banda, donde se podrán escuchar clásicos como ‘Wonderwall’, ‘Don’t look back in anger’ o ‘Champagne supernova’.

Hasta ahora, es la única presentación confirmada en nuestro país, aunque existe la posibilidad de que anuncien más fechas en caso de que los boletos se agoten (es prácticamente seguro que se vendan ‘como pan caliente’).





Oasis en México: ¿Cuándo será la venta general de boletos?

A estas alturas, seguro en lo primero que estás pensando es en dar el ‘tarjetazo’ para comprar tus boletos o en romper el cochinito, por lo que te contamos cuánto tiempo tienes para juntar tu lanita.

La venta general iniciará el viernes 4 de octubre, en punto de las 12:00 horas, a través del sitio oficial de Ticketmaster.

Los conciertos de Oasis fuera de Europa se extendieron a Asia y América, donde México está incluido.

Entradas y precios: ¿Cuánto costarán los boletos para ver a Oasis en CDMX?

Todavía no existe un costo aproximado de las entradas en México, pues la última vez que Oasis tocó en la CDMX fue en 2008 y los costos eran considerablemente diferentes.

Sin embargo, los boletos en Reino Unido e Irlanda cuestan entre 74 y 506 libras, dependiendo la ciudad. Traducido en pesos, serían entre mil 966 y 13 mil 311, por lo que se espera que los costos estén en un rango similar o dentro de este.