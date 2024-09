‘And after all’… ¿Qué sabemos de los posibles conciertos de Oasis en México?

‘And so Sally can wait”…. Pero México no puede esperar y a un mes de que Oasis anunció su reencuentro para una gira por Irlanda e Inglaterra, ya circula una lista con las posibles ciudades que sumarían al reencuentro de los hermanos Gallagher.

Según la información de la revista de música NME tienen los datos oficiales de las ciudades y continentes que se suman a la gira internacional, en la cual se encuentra Ciudad de México.

La última vez que Oasis visitó México fue en 2008, durante su gira Dig Out Your Soul, donde ofrecieron tres conciertos: en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, la Arena Monterrey en Nuevo León y la Arena VFG en Guadalajara.

¿Cuándo es el concierto de Oasis en México?

Hasta el momento, ni Liam ni Noel han confirmado su regreso a México, pero han compartido algunas pistas que ilusionan con que la capital del país sea una de las sedes de su próxima gira.

A inicios de septiembre, Oasis generó mayor expectativa al publicar en sus redes sociales una imagen del World Trade Center de la Ciudad de México con un cartel que decía: “Definitely Maybe”, haciendo alusión a su icónico álbum debut de 1994.

De acuerdo con información de NME, los lugares exactos, fechas y detalles de la venta de entradas se anunciarán pronto. Sin embargo, según el orden de las ciudades programadas para la gira y las fechas anunciadas, los fans señalan que podría ser en septiembre del próximo año.

Según la información de NME, Estados Unidos sería uno de los afortunados al albergar cinco ciudades como sede de sus próximos conciertos.

La lista de las ciudades que podrán visitar los hermanos Liam y Noel Gallagher como parte de su gira:

Toronto, Canadá

Chicago, EE. UU

Nueva Jersey, EE. UU.

Boston, EE. UU.

Los Ángeles, EE. UU.

Ciudad de México, México

Seúl, Corea del Sur

Tokio, Japón

Melbourne, Australia

Sídney Australia

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

¿Cuánto cuesta un boleto para Oasis?

Solo Reino Unido e Irlanda han tenido la venta de boletos para ver a Oasis, donde las presentaciones tenían un costo de las 73 libras (unos 86,80 euros) hasta las 506 libras (en torno a los 602 euros), según las cifras publicadas por las páginas oficiales de venta.

Aunque no todo fue color de rosa, pues la primera edición de las fechas generó controversia cuando los seguidores tuvieron dificultades técnicas para conseguir las boletos, quienes reportaron que los precios fueron inflados debido al aumento de precios ‘dinámico’.

Debido a esto, Oasis anunció dos fechas adicionales en el estadio de Wembley en el cual se vendieron con lotes escalonados a través de una invitación exclusiva.