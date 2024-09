¿Los swifties harán presidenta a Kamala Harris? Taylor Swift anuncia su respaldo a la demócrata

¿Kamala Harris es ‘swiftie’? Taylor Swift compartió su posición política frente a las elecciones presidenciales de Estados Unidos e hizo público su apoyo a la demócrata y dejó a un lado a Donald Trump.

La novia de Travis Kelce utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje acerca de su ideología y los motivos por los cuales daba su apoyo a la candidata a la presidencia.

En el texto, que acompañó con una foto de un gato, hizo mención del uso de su imagen, a través de la Inteligencia Artificial, para la campaña de Donald Trump, acto con el cual no estuvo de acuerdo, además aconsejó a los ciudadanos de su país para ejercer su derecho a un voto consciente.

Taylor Swift dio sus razones para votar por Kamala Harris. (Foto: EFE).

¿Qué dijo Taylor Swift de Kamala Harris?

La intérprete de ‘Enchanted’ dedicó un mensaje a las razones que la llevaron a tomar su decisión para apoyar a la política demócrata.

“Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024 (...) por ella porque lucha por los derechos y las causas (...) es una líder firme y talentosa, podemos lograr más en este país si nos lleva la calma y no el caos”, escribió Taylor Swift.

Además, expresó su apoyo a Tim Walz por la lucha que presuntamente hizo por los derechos de la mujer y de las minorías.

“Él defiende los derechos LGBTQ+ y del derecho de la mujer a su propio cuerpo”, la elección es toda tuya, con amor y esperanza”, redactó la cantante estadounidense, además aconsejó a los votantes.

“Como muchos de ustedes, he visto el debate de esa noche. Si no lo has hecho, ahora es un gran momento para la investigación sobre los temas y posturas de los candidatos (...) como votante me aseguro de ver y leer todo acerca de sus políticas y planes”, publicó Taylor Swift.

Taylor Swfit descartó su apoyo a Donald Trump. (Foto: Bloomberg) (Bloomberg)

Taylor Swift habla de Donald Trump

La cantautora no solo dio su opinión por la cual apoya a Harris, también los motivos que la llevaron a no dar su apoyo a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.

“Recientemente, me di cuenta de que la IA d ‘yo’ apoyando falsamente a Trump fue publicada en su web, eso evocó mi miedo por esta tecnología y los peligros de difundir información errónea (...) soy transparente en mis planes para esta elección y la forma para combatir la desinformación es con la verdad”, detalló.