‘Come, my lady, you’re my butterfly’: Muere Shifty Shellshock, cantante de Crazy Town, a los 49 años

Shifty Shellshock, líder de la banda de rap-rock Crazy Town, murió a los 49 años. La voz del fallecido cantante estadounidense es recordada en temas como ‘Butterfly’ que sonaron a inicios de los 2000: “Come, my lady, come, come, my lady, you’re my butterfly”.

La banda originaria de California Crazy Town fue fundada en la década de los 90 por Bret Mazur y Seth Brooks Binzer (conocido como Shifty Shellshock). Para el 2000 tuvieron su gran salto a la fama con el éxito ‘Butterfly’, que fue número uno en varias listas musicales, incluso fue el primer puesto de la lista Billboard Hot 100 de música durante dos semanas.

¿Qué le pasó a Shifty Shellshock?

El músico de California fue encontrado sin vida este lunes en su residencia de Los Ángeles, según el reporte del médico forense, citado por medios locales.

TMZ informó que se están realizando investigaciones para determinar la causa de muerte.

Los Angeles Times mencionó que el líder de la banda había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones desde hace varios años. Shifty incluso salió en varios programas sobre el tema, como Celebrity Rehab y Sober House.

En los últimos años, el intérprete había estado en varias polémicas. Según TMZ, en 2011 fue detenido por órdenes de arresto pendientes tras una pelea doméstica con su novia; en 2012 fue hospitalizado tras perder el conocimiento y estuvo en coma; en 2023, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Carolina del Sur.

El productor y manager David Weintraub (izq.) y el artista Shifty Shellshock bromean en un evento en 2008. (Foto: Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images vía AFP) (ETHAN MILLER/Getty Images via AFP)

¿Quién fue Shifty Shellshock?

Seth Brooks Binzer conoció a Bret Mazur en 1992 y comenzaron a hacer música juntos en una banda que fundaron en 1995 con el nombre de Brimstone Sluggers, a la cual cuatro años más tarde renombraron como Crazy Town.

Con el tiempo se fueron sumando otros integrantes como Rust Epique, James Bradley Jr. (JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (DJ AM) y Antonio Lorenzo ‘Trouble’ Valli

El álbum debut fue The Gift of Game (1999), con el cual vendieron más de 1.5 millones de copias, en esa época actuaron como teloneros de Red Hot Chili Peppers.

Su hit ‘Butterfly’ samplea ‘Pretty Little Ditty’ de Red Hot Chili Peppers al estilo del rap: “Come my lady, come-come my lady, you’re my butterfly, sugar baby”.

En 2002, Shellshock comenzó una carrera como solista y la banda se disolvió, aunque cinco años después anunciaron su regreso y en 2013 lanzaron con Shifty el sencillo ‘Lemonface’.

A Shellshock le sobreviven sus tres hijos, Halo, Gage y Phoenix.