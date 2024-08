¿Quién es Tim Walz, gobernador de Minnesota, que será compañero de fórmula de Kamala Harris?

Luego de que la vicepresidenta Kamala Harris diera a conocer este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de noviembre, el demócrata de bajo perfil ha ganado notoriedad en las últimas semanas, pero ¿quién es Tim Walz?

Walz ha sido una firme defensor público de Harris en su campaña contra Trump y Vance, y en una entrevista el mes pasado calificó a los republicanos de “simplemente raros”. Lo cual los demócratas han aprovechado el mensaje y lo han amplificado desde entonces.

Durante un acto de recaudación de fondos para Harris celebrado el lunes en Minneapolis, Walz dijo: “No fue un insulto llamar raros a estos tipos. Fue una observación, ganado notoriedad entre los votantes.

Walz, quien creció en la pequeña ciudad de West Point, Nebraska, fue profesor de estudios sociales, entrenador de fútbol y miembro sindical en la escuela secundaria Mankato West en Minnesota antes de dedicarse a la política.

En 2006, ganó el primero de sus seis mandatos en el Congreso en un distrito mayoritariamente rural del sur de Minnesota y utilizó su cargo para defender los derechos de los veteranos. Walz sirvió durante 24 años en la Guardia Nacional del Ejército y ascendió a sargento mayor de mando, uno de los rangos más altos de los alistados en el ejército.

Se postuló para gobernador en 2018 con el tema “Un Minnesota” y ganó por más de 11 puntos.

¿Por qué Tim Walz es un perfil fuerte para la campaña de Harris?

Como gobernador, Walz tuvo que encontrar formas de trabajar en su primer mandato con una legislatura dividida entre una Cámara controlada por los demócratas y un Senado liderado por los republicanos. Sin embargo, Minnesota tiene un historial de gobierno dividido y el acuerdo fue sorprendentemente productivo en su primer año. Pero la pandemia de COVID-19 golpeó a Minnesota a principios de su segundo año y la cooperación bipartidista pronto se desgastó.

Walz se basó en los poderes de emergencia para liderar la respuesta del estado. Los republicanos se irritaron con las restricciones que incluían confinamientos, cierres de escuelas y cierres de negocios. Tomaron represalias despidiendo u obligando a renunciar a algunos de los directores de sus agencias.

Pero los habitantes de Minnesota que estaban atrapados en casa también llegaron a conocer mejor a Walz a través de sus frecuentes reuniones informativas por la tarde en los primeros días de la crisis, que se transmitieron y transmitieron en vivo en todo el estado.

Walz ganó la reelección en 2022 con una ventaja de casi 8 puntos sobre su rival republicano, el Dr. Scott Jensen, médico y escéptico de las vacunas. Walz no solo ganó, sino que los demócratas mantuvieron el control de la Cámara y dieron la vuelta al Senado para ganar la “trilogía” del control total de ambas cámaras y la oficina del gobernador por primera vez en ocho años. Una de las razones principales fue la decisión Dobbs de la Corte Suprema, que sostuvo que la Constitución no incluye el derecho al aborto. Eso perjudicó a los republicanos de Minnesota, especialmente entre las mujeres de los suburbios.

“Tim ha estado en las noticias porque el país y el mundo están viendo al hombre que tanto amamos”, dijo el lunes la senadora estadounidense Amy Klobuchar.

Ken Martin, presidente del Partido Demócrata-Campesino-Laborista de Minnesota, dijo que los jóvenes con los que habló durante la campaña estaban “adormecidos por el walz”.

¿Qué logros ha tenido Tim Walz como funcionario?

Walz y otros demócratas llegaron a la sesión legislativa de 2023 con una agenda ambiciosa y un enorme superávit presupuestario de 17 mil 600 millones de dólares para ayudar a financiarla. Entre sus logros más importantes se encuentran amplias protecciones para el derecho al aborto que incluyeron la eliminación de casi todas las restricciones que los republicanos habían promulgado en años anteriores, incluido un período de espera de 24 horas y los requisitos de consentimiento de los padres.

También promulgaron nuevas protecciones para los derechos de las personas trans, convirtiendo al estado en un refugio para familias que vienen de fuera del estado para recibir tratamiento para niños trans.

Entre sus principales logros se encuentran los créditos fiscales para familias con niños, cuyo objetivo era reducir la pobreza infantil, así como el desayuno y el almuerzo gratuitos para todos los estudiantes, independientemente del ingreso familiar. También promulgaron un programa de licencia médica y familiar remunerada , legalizaron la marihuana recreativa para adultos y facilitaron el voto.

Los republicanos se quejaron de que Walz y sus compañeros demócratas desperdiciaron un superávit que habría sido mejor gastado en un alivio fiscal permanente para todos. Y criticaron al gobernador y a su administración por la supervisión laxa de los programas pandémicos que le costaron a los contribuyentes cientos de millones de dólares.

Los fiscales federales acusaron a 70 personas de defraudar a los programas federales de alimentos que financiaron comidas para niños durante la pandemia por un total de 250 millones de dólares durante la gestión de Walz. Conocido como el escándalo Feeding Our Future, es uno de los casos de fraude de ayuda pandémica más grandes del país. La Oficina del Auditor Legislativo, un organismo de control no partidista, presentó un informe mordaz en junio que decía que el Departamento de Educación de Walz “no actuó ante las señales de advertencia”, no ejerció su autoridad de manera efectiva y no estaba preparado para responder.

Los republicanos todavía critican a Walz por su respuesta a los disturbios a veces violentos que siguieron al asesinato de George Floyd por un oficial de policía de Minneapolis en 2020, que incluyeron el incendio de una estación de policía.

Durante un acto de recaudación de fondos en mayo en St. Paul, Trump repitió su falsa afirmación de que él era responsable de desplegar a la Guardia Nacional para sofocar la violencia. “La ciudad entera estaba en llamas... Si no me hubieran tenido como presidente, hoy no tendríamos Minneapolis”, dijo Trump.

En realidad, fue Walz quien dio la orden, que emitió en respuesta a las solicitudes de los alcaldes de Minneapolis y St. Paul. Pero en Minnesota, los legisladores republicanos dijeron que tanto Walz como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, actuaron con demasiada lentitud. Y hubo acusaciones mutuas entre Frey y Walz sobre quién era responsable de no activar la Guardia con mayor rapidez.

Walz ha servido a menudo como representante de Biden y Harris, y ha hecho apariciones cada vez más frecuentes en la televisión nacional. Entre ellas, una entrevista en Fox News que irritó tanto a Trump que publicó en Truth Social: “Me hacen luchar en batallas que no debería tener que luchar”. Walz también es copresidente del comité de reglas de la Convención Nacional Demócrata y dirigió una reunión de gobernadores demócratas en la Casa Blanca con Biden después de la desastrosa actuación del presidente en su debate con Trump.

La inclusión de Walz en la lista podría ayudar a los demócratas a conservar los 10 votos electorales del estado y fortalecer al partido en general en el Medio Oeste. Ningún republicano ha ganado una carrera estatal en Minnesota desde que Tim Pawlenty fue reelegido gobernador en 2006, pero los candidatos republicanos a fiscal general y auditor estatal estuvieron cerca de lograrlo en 2022.

En 2016, Trump terminó a solo 1.5 puntos porcentuales de la demócrata Hillary Clinton en el estado. Si bien Biden ganó Minnesota por más de 7 puntos en 2020, Trump ha comenzado a afirmar falsamente que ganó el estado la última vez y que puede hacerlo nuevamente.

Minnesota ha producido dos vicepresidentes, Hubert Humphrey y Walter Mondale.