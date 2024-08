¿Kamala Harris debería ‘jugar la carta’ de la captura del ‘Mayo’ para completar la remontada vs. Trump?

A pesar de ser un golpe contra el Cártel de Sinaloa, la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, no beneficiará la candidatura presidencial de Kamala Harris en las elecciones 2024 en Estados Unidos.

Así lo aseguró Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, en entrevista con El Financiero, quien agregó que la detención del ‘Mayo’ Zambada, un campesino que se volvió uno de los líderes del Cártel de Sinaloa más buscados por autoridades estadounidenses, no será un factor clave a favor de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre próximo, en las que enfrentará al candidato republicano Donald Trump.

“La captura del ‘Mayo’ Zambada ha sido motivo de alcahueteo político electoral, pero no creo que mueva la aguja de las preferencias del electorado estadounidense con respecto a Kamala Harris.

“Si bien, ella como exprocuradora general de Justicia de California jugó un papel importante en temas de procuración de justicia y combate al crimen en el Estado (la detención) no le dará un impulso en la contienda frente a Donald Trump”, considera el exembajador.

De acuerdo con Arturo Sarukhán, quien también es columnista de El Financiero, la captura de Ismael ‘el Mayo’ Zambada y la de Joaquín Guzmán López sí es significativa para Estados Unidos.

“Que no impacte la detención en la candidatura de Harris, no quiere decir que no vaya a ser un tema central y relevante en la agenda bilateral con México, ganen los republicanos o ganen los demócratas”, dijo.

Sarukhan explicó que Estados Unidos tiene dos temas importantes en su relación bilateral con México. Primero, dijo, está la competencia comercial con China, mientras que en un segundo plano se encuentra el tráfico de fentanilo en suelo estadounidense.

“Hay dos temas en un Estados Unidos brutalmente polarizado que generan consenso bipartidista. El primero es la creciente presencia de inversión china en México, la búsqueda de compañías chinas de montarse sobre el T-MEC para exportar a suelo americano y el otro evidentemente el fentanilo y la necesidad imperiosa de obligar al gobierno mexicano a confrontar al crimen organizado en momentos en donde López Obrador durante estos seis años de gobierno, ha eviscerado completamente la colaboración en materia de seguridad inteligencia y combate al crimen con EU”, sostuvo.

¿Cómo sería la relación de Kamala Harris con Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum tomará posesión del cargo como presidenta de México el próximo 1 de octubre. [Fotografía. Cuartoscuro]

Arturo Sarukhan descartó la idea que si Kamala Harris resultara ganadora de las elecciones presidenciales en Estados Unidos habría intervención militar en México.

“La administración de Joe Biden y la propia Kamala Harris como vicepresidenta han subrayado que intervenir militarmente en México es una receta equivocada, no va por allí la visión que tienen los demócratas de cómo combatir al crimen organizado”, expresó.

Sin embargo, señaló que las presiones al gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad no van a cesar si es que Kamala Harris llega a la Casa Blanca.

“Habrá presiones importantes sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo en este sentido (el tráfico de drogas), me parece que lo que va a ser fundamental es determinar qué acciones va a tomar o no un próximo gobierno estadounidense, incluso un gobierno de Kamala Harris”, aclaró.

Agregó que una vez que Claudia Sheinbaum tome posesión el próximo 1 de octubre estará bajo el ojo del gobierno estadounidense.

“Las acciones que el gobierno de Sheinbaum empiece a instrumentar a partir del primero de octubre hacia la lucha contra el crimen organizado tendrán un impacto central en las percepciones que se hagan tanto el partido demócrata como del republicano de cambiar este paradigma fracasado del presidente López Obrador de abrazos y no balazos”, concluyó.