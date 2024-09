Brenda Bezares pensó en abandonar a Mario Bezares días antes del asesinato de Paco Stanley

Todas las parejas tienen problemas y peleas que los llevan a cuestionarse si merece la pena seguir con la historia de amor y ese fue el caso de Brenda y Mario Bezares días antes del asesinato de Paco Stanley.

La exreina de belleza contó los detalles de los momentos previos a la muerte del papá de Paul Stanley y los conflictos maritales surgidos en su matrimonio con el ahora finalista de La Casa de los Famosos México.

Brenda Bezares y Mario se comprometieron a pocos meses de iniciar su noviazgo. (Foto: Facebook @MarioBezaresMB)

¿Por qué se iban a separar Mario y Brenda Bezares?

Una de las razones por las cuales Brenda Bezares consideró divorciarse del creador de ‘El gallinazo’ fue por sus problemas de alcoholismo y también por la relación de su marido con Paco Stanley.

“Cuando conocí a Mario Bezares, no tomaba, eso me llamó mucho la atención, pero ya lo vi que una copa, dos, llegaba de trabajar y llegaba mal, siempre estaba encima de ´él (...) incremento, una de las cosas por las que iba a terminar mi matrimonio antes de la tragedia fue por su problema del alcoholismo, llegaba borracho de lunes a viernes”, detalló la famosa en una entrevista para el programa de televisión El minuto que cambió mi destino, publicado este sábado.

Sin embargo, descartó adicciones de ‘Mayito’ a las drogas porque eso es algo que ‘no había soportado’.

“No estábamos bien, nos habíamos separado una semana, ya me iba, pero me convenció para darle la última oportunidad estábamos mal por la fama, tenía problemas con el alcohol y no quería eso para los niños, a la semana de la última oportunidad pasó el asesinato de Paco Stanley y decidí quedarme, podrían ser muchas cosas, pero no un asesino”, contó la esposa de Mario Bezares.

Mario Bezares y su esposa Brenda Jiménez se conocieron en 1990. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Susana Navarrete)

¿Cuánto tiempo estuvo Mario Bezares en prisión?

El presentador de TV fue encerrado en prisión en 1999 tras ser señalado por su presunta responsabilidad como autor intelectual, junto a Paola Durante, del asesinato de Paco Stanley.

“Les urgía tener un culpable, armaron su novela y querían callar esa tragedia con engaños, pero cuando salió es porque no había pruebas, pero no faltaron, nunca fue real”, detalló Brenda Bezares.

Sin embargo, ‘Mayito’ fue liberado dos años después por falta de pruebas contundentes en su contra.

“No lo abandoné porque es el papá de mis hijos, es un gran hombre, teníamos problemas, pero no podía dejarlo en un momento difícil de la vida, pusimos una pausa para cuando saliera y nos costó”, declaró en la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Mario Bezares fue encerrado en 1999. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Susana Navarrete)

¿Cómo era la visita de Brenda Bezares a ‘Mayito’ en la cárcel?

El finalista de La Casa de los Famosos México le dijo a su esposa que se fuera de la Ciudad de México y lo dejara en el penal de Santa Martha (sitio donde estaba recluido), pero ella se negó, aunque con el tiempo le ocasionó problemas y traumas.

“Era una situación difícil, tengo un choque postrauma, viví cosas feas, me costó trabajo, entrar a la cárcel más allá de los olores, huele a soledad, a dolor, a muchas cosas, oír las puertas de las rejas de la cárcel es un sonido que no supero, no he vuelto a una prisión ni pienso volver, sabe a dolor a miedo a injusticia, sufrimiento, inseguridad, sabe a tristeza”, detalló a Gustavo Adolfo Infante en la misma charla.