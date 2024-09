¿Por qué Paul Stanley decidió reencontrarse con Mario Bezares? ‘Que mi hija crezca con otra historia’

Durante la gala del quinto finalista de La Casa de los Famosos México, uno de los momentos más emotivos no solo de la transmisión, sino de toda la segunda temporada del reality show, fue la visita de Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, a los finalistas, en donde le dedicó unas palabras a Mario Bezares.

Esto 25 años después del asesinato de Paco Stanley, mismo del que culparon a Mario Bezares en aquel entonces. Desde aquel 7 de junio de 1999 no se habían visto frente a frente, por lo que su reencuentro resultó muy significativo, sobre todo porque existía cierta enemistad por lo ocurrido con la muerte de su papá.

En una reunión posterior con Galilea Montijo durante la gala del miércoles, el hijo de Paco Stanley compartió su sentir después de ver frente a frente a ‘Mayito’.

“Me quedo con paz, la verdad es que no tenemos tiempo de darle vuelta a las cosas, al pasado. Pasa el tiempo y te come el presente, quieres darle vuelta a las cosas y te persigue todo siempre, los monstruos”, aseguró.

Paul y Mario Bezares se reencontraron en 'La Casa de los Famosos', luego de que han pasado 25 años del asesinato de Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla)

¿Por qué Paul Stanley decidió hablar con Mario Bezares?

La principal motivación de Paul para encararse con Mario, quien fue señalado del asesinato de Paco Stanley, fue dejar atrás todo lo negativo alrededor del tema, pues no solo le afecta a él, también a todo su entorno y a la misma familia de Mario Bezares.

“Quería eso darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto y también por mi familia, por su familia, su familia de Pao, por todos los que hemos pasado por un mal momento y a lo que viene, a ser felices”, comentó.

Otra de las razones fue iniciar un nuevo capítulo en su vida tras el nacimiento de su hija Victoria, a la que tuvo con Joely Bernat, pues espera que la pequeña crezca rodeada de una versión de su abuelo completamente diferente a la que él experimentó.

“Lo que sigue es que mi hija crezca con otra historia, es lo más importante y sí recordar a su abuelo como el grande que fue pero con una historia bonita, que es un gran ser humano, es lo que quiero y lo que busco”, precisó.

En una plática con sus compañeros del programa Hoy, Paul Stanley señaló que, más que perdonar, era liberarse de toda la energía y carga negativa que existía alrededor del tema, y enfatizó que no solo era por él, sino por su familia y la de Mario Bezares.

#PaulStanley y #MarioBezares vivieron un momento que les cambiará la vida para siempre, y es momento de un nuevo comienzo y de escribir una nueva historia 💙✨#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL este domingo a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX 📺📱 pic.twitter.com/o97n8EcMej — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 26, 2024

Paul Stanley se reencuentra con Mario Bezares: Así fue el momento

‘La Jefa’ inició este miércoles una dinámica ya conocida por los habitantes y la audiencia: ‘Congelados’, donde se deben quedar inmóviles en lo que será una visita sorpresa, y esta fue la del hijo de Paco Stanley, quien pasó a darle un mensaje a casa uno de los habitantes, incluido ‘Mayito’.

“Estoy aquí porque así lo decidí, pasó mucho tiempo, fue todo muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté (…) quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia”, dijo Paul, visiblemente conmovido.

Mario Bezares no podía contener el llanto, y cuando ‘la Jefa’ ‘descongeló’ a los habitantes, todos corrieron a abrazar a ‘Mayito’, quien dijo que había sido un gusto verlo.

“¿Por qué no me dejaron decirle algo, ‘chihuahua’? Igual lo quiero y lo sabe, que nunca he tenido nada en contra de él”, señaló el conductor.