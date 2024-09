Tiktokers se deslindan de ‘Trapito’: ‘Omar’, hombre en situación de calle, es señalado por feminicidio

Hace casi una semana, las creadoras de contenido conocidas como Conder y Name compartieron la historia de un hombre en situación de calle conocido como ‘Trapito’ al que pretendían ayudar. Sin embargo, el relato dio un giro de 180 grados.

Tras viralizarse la ayuda que darían las jóvenes al hombre, que después identificaron como Omar, en redes sociales ‘salió a la luz’ parte de su pasado, pues hace 16 años ‘Trapito’ habría matado a una mujer, además de ser señalado por intento de violación.

Conder y Name dejan de ayudar a ‘Trapito’: ¿Qué pasó?

Hace seis días, Conder y Name compartieron un video en TikTok en el que mostraban a ‘Trapito’, un hombre en situación de calle que vive debajo de un puente cerca de donde ellas residen, por lo que pretendían ayudarlo.

En su primer acercamiento con Omar, platicaron alrededor de una hora con él y le llevaron artículos de primera necesidad, como alimentos para él y sus mascotas, productos de higiene personal y otros. Sin embargo, ellas pretendían hacer más por ayudarlo, pese a no conocer su historia a fondo.

La tarde del 24 de septiembre, las jóvenes dieron a conocer que ya no apoyarían a ‘Trapito’. “Hoy recibimos información que es muy preocupante para nosotras y que cambia toda la situación (…) en el momento en que quisimos ayudarlo, lo hicimos de corazón, sin embargo, desconocíamos su historia o toda la información alrededor de él”, explicaron.

Por lo tanto, decidieron deslindarse completamente de aquel hombre y todo lo que tuviese que ver con él, aunque no especificaron qué fue lo que las hizo desistir de brindarle apoyo.

Historia de ‘Trapito’: ¿Quién es Omar y de qué lo acusan?

En redes sociales se empezó a difundir que ‘Omar’, el hombre en situación de calle al que las personas del lugar donde se refugiaba le apodaban ‘Trapito’ por estar lleno de cobijas y dedicarse a limpiar coches, en realidad se llamaría Omar Yoguez Singu.

Hace muchos años, el hombre, originario de la Ciudad de México y que actualmente tiene alrededor de 48 años, se dedicaba a hacer artesanías como pulseras y collares, además de que era identificado como miembro de la ‘cultura hippie’. Vivió un tiempo en Oaxaca y era conocido como ‘El Franky’.

Pese a que ‘Trapito’ no dio detalles de su nombre completo, por sus rasgos físicos y señas particulares, en especial una marca en la frente, se cree que es Yoguez Singu.

La historia de Omar Y.S. incluye su participación en el feminicidio de una mujer de origen estadounidense llamada Marcella ‘Sali’ Grace Eiler, ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en una comunidad de Oaxaca.

Publicación de Meredith Gay en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Feminicidio de Marcella ‘Sali’ Grace Eiler

En redes sociales se revivió el caso de Marcella Grace Eiler, una joven estadounidense a la que conocían simplemente como ‘Sali’, quien se encontraba en Oaxaca como parte de su labor activista.

Fue asesinada el 15 de septiembre de 2008, cuando todavía no estaba tipificado el feminicidio como un delito, pero su cuerpo lo encontraron el 24 del mismo mes en una cabaña de San José del Pacífico, perteneciente al municipio San Mateo Río Hondo, de la Sierra Sur, Oaxaca.

La última vez que se le vio con vida a ‘Sali’ fue el 14 de septiembre de 2008, cuando acudió a un sitio llamado La Taberna de los Duendes alrededor de las 10:30 de la noche con el objetivo de pactar una función de danza, la cual no pudo concretar.

Esa misma noche, entró Omar a aquel lugar y se metió a la plática que tuvo la joven con los dueños de lugar, a quienes además les preguntó por sitios para hospedarse. El hombre sugirió uno y, aunque ella se mostró desconfiada e incluso le preguntó a los dueños del sitio si era correcto (lo cual ellos no respondieron), accedió a irse con él.

Los registros que hay de agencias como EFE señalan que se encontró el cuerpo de ‘Sali’ el 24 de septiembre de 2008, mientras Omar Yoguez Singu fue arrestado dos días después y admitió que él fue el responsable del feminicidio de Grace Eiler.

Marcella 'Sali' Grace Eiler fue una activista asesinada a los 20 años, el 15 de septiembre de 2008 por Omar Yoguez Singu. (Foto: X @MerGarza)

Omar Yoguez Singu se declaró culpable de femincidio

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien en ese entonces era titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), explicó en una conferencia de prensa que ‘El Franky’ fue detenido después de que este confesó a algunos conocidos que él había matado a la joven de 20 años.

Pese a que el delito ocurrió en Oaxaca, Omar Yoguez Singu fue localizado en la Ciudad de México. Después de confesar su crimen, estos hombres lo golpearon y presentado ante las autoridades del estado donde asesinó a ‘Sali’.

“(El detenido, de 32 años, admitió ser) el responsable del homicidio, que cometió la madrugada del 15 de septiembre pasado, luego de discutir con la víctima y por encontrarse en estado de ebriedad y drogado”, declaró Martínez Ramírez en aquel entonces.

Omar Yoguez Singu fue detenido el 26 de septiembre de 2008 por el feminicidio de 'Sali'. (Foto: AP/Luis Alberto Cruz).

La confesión que en aquel entonces hizo Omar fue breve: “Me dio una cachetada y me hirió con una navaja; yo le di con un machete”, según declaraciones en el archivo de La Jornada.

EFE tiene una versión más extensa de la confesión, en donde declara que al momento de cometer el feminicidio, estaba drogado. Además, trató de señalar a la víctima como responsable de lo que le ocurrió cuando no es así.

“Le invité dos cervezas y luego nos fuimos a la cabaña donde yo vivía (…) estaba borracho y drogado, no sé si ella estaba drogada, pero sí borracha; ella se fue sola conmigo a la cabaña, no me la lleve a la fuerza, en la madrugada discutimos y peleamos”.

Así luciría Omar Yoguez Singu en la actualidad. (Foto: TikTok @conderymane)

¿Cuál fue la causa de muerte de ‘Sali’?

Un reportaje del periodista John Gibler citado en varios medios de comunicación señala que, cuando encontraron el cuerpo de ‘Sali’ estaba irreconocible, salvo por los tatuajes que ayudaron a su identificación.

La joven recibió cuatro heridas con el machete que Omar confesó, utilizó para cometer el feminicidio: en el antebrazo derecho, su costado, debajo del pecho izquierdo, que entró hasta la cavidad torácica y la cual habría sido causante de su muerte, y otra en su espalda.

Además, el reportaje describe que el cuerpo de la joven ya no tenía ojos ni cabello al momento de que lo encontraron, y su rostro se encontraba completamente negro. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ubicó en la cabaña una bolsa de revelado de fotografías con el nombre del presunto responsable y fue por ello que dieron con él.

'Sali' murió a causa de las múltiples heridas que recibió con un machete. (Foto: X @RvsRepresion)

Omar Yoguez Singu, responsable de otros delitos contra mujeres

Lamentablemente, este no es el único caso con el que relacionan a Omar Yoguez Singu. En 2018, la página del espacio cultural conocido como Chanti Ollin hizo una publicación a título personal señalando que una de las activistas detrás de la cuenta fue víctima de Omar.

“Marcella ‘Sali’ Grace Eiler fue asesinada por Omar Yoguez Singu, alias ‘el Franky’ en San José del Pacífico, Oaxaca en septiembre del 2008. Él, en 2007 intentó violarme y casi muero degollada. Puede salir en cualquier momento”, se lee en una publicación de Facebook.

Cuando lo detuvieron en 2008 ya tenía dos ingresos en el Reclusorio Norte del entonces Distrito Federal por el delito de tentativa de violación, aunque nunca se identificó a las víctimas.

Publicación de Chanti Ollin en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cuándo liberaron a Omar Yoguez Singu?

Meses después de la publicación que hizo Chanti Ollin, apareció una cuenta de Facebook a nombre de Omar Yoguez Singu, con fotos que datan de diciembre de 2018 en las que se le ve envejecido con respecto al día de su detención y la misma marca en la frente.

Desde entonces, ese perfil no ha tenido más actividad pública. Se desconoce con exactitud cuándo habría sido liberado, pero se cree que fue entre septiembre y diciembre de 2018.

Los videos de Conder y Name en los que aparece ‘Trapito’ de cerca, tiene la misma marca que Omar Yoguez Singu, además de que su nombre coincide con el del hombre señalado por feminicidio.