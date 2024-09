Justin Timberlake se declara culpable de conducir en estado de ebriedad: ¿Cuál es su sentencia?

¿Le habrá remordido la conciencia? Este viernes, Justin Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol cuando fue detenido el 18 de junio en la pequeña localidad neoyorquina de Sag Harbor y saltarse una señal de alto y salirse del carril por donde circulaba en su automóvil al regreso de una cena con amigos.

Un tribunal de Long Island, Nueva York fue testigo de las declaraciones que hizo el cantante, después de que en una primera reunión con las autoridades se declaró no culpable de haber conducido ‘con unas copas de más’.

“Trato de comportarme de acuerdo a estándares muy altos. Este no fue el caso. Me encontré en una situación en la que podía haber tomado una decisión diferente. Aunque solo hayas bebido una copa, no te pongas al volante de un auto, hay muchas alternativas”, dijo el cantante a medios de comunicación después de recibir su condena.

Justin Timberlake aseguró en una conferencia que lo que hizo no estuvo bien, y se disculpó. (PETER FOLEY/EFE)

¿Irá a la cárcel? Esta es la sentencia para Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad

Después de que la estrella musical se declaró culpable, el juez del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, Carl Irace, condenó a Timberlake a realizar trabajos comunitarios y le ordenó que hiciera una declaración pública para hacer conciencia en la ciudadanía.

Al ser considerado un cargo menor, además de declararse culpable de lo ocurrido, es por lo que la expareja de Britney Spears no irá a la cárcel, informó la cadena NBC.

Los cargos de Justin Timberlake por manejar borracho

El cargo es una violación de tráfico que comporta una multa de entre 300 y 500 dólares, además de una suspensión por 90 días de su licencia de conducir.

Justin Timberlake hará servicio comunitario y pagará una multa por conducir ebrio. (EFE)

El intérprete de ‘Cry Me a River’ le dijo al juez que estaba dispuesto a realizar entre 25 y 40 horas de servicios comunitarios.

“Crecí en una ciudad pequeña, por lo que puedo entender y comprender la tensión o la naturaleza única de lo que esto debe haber sido para la gente de Sag Harbor (…) Estoy muy agradecido, les doy las gracias”, dijo.

Justin timberlake manejó en estado de ebriedad: ¿Qué pasó cuando lo detuvieron?

El oficial que arrestó a Justin Timberlake dijo que el artista no se encontraba en condiciones de conducir, aunque aseguró en más de una ocasión que solo había tomado un martini en el American Hotel durante la velada que pasó en compañía de unos amigos.

Justin Timberlake fue detenido en junio tras conducir a exceso de velocidad con 'unas copas de más'. (EFE)

“Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas” que se le realizaron, reza el informe policial.

El intérprete de ‘Mirrors’ se declaró no culpable en una primera fase del proceso, pero cambió de postura porque admitir los hechos le supone una reducción de la pena original, que era de un año de cárcel más una multa de 2 mil 500 dólares.





Con información de AFP y EFE