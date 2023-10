‘You’re toxic’: Así fue el romance de Britney Spears y Justin Timberlake

A pesar de ser una de las parejas más populares de la industria del entretenimiento, después de cuatro años de relación, los cantantes Britney Spears y Justin Timberlake pusieron un fin a su romance.

Britney Jean Spears es una cantante que saltó a la fama a finales de la década de los noventa y que en la actualidad es reconocida por sus canciones como ‘Toxic’, ‘One more time’, ‘Gimme more’, entre otras. A lo largo de su carrera profesional se ha relacionado con diferentes celebridades.

En 1992, mientras grababa su aparición en el programa de All-New Mickey Mouse Club, Britney Spears conoció a otro cantante con el que sostuvo una relación amorosa: Justin Timberlake.

En sus memorias, Britney Spears habla sobre su relación con Justin Timberlake. (Foto: Instagram / @britneyspears / @justintimberlake)

¿Cómo se conocieron Britney Spears y Justin Timberlake?

De acuerdo con People, Justin Timberlake y Britney Spears formaron parte del elenco de la nueva serie de All-New Mickey Mouse Club, un ‘revival’ de un programa ochentero, en el que compartieron créditos con otras celebridades como Christina Aguilera y Ryan Gosling.

En aquel entonces, los cantantes solamente tenían 11 años, pero comenzaron a desarrollar una amistad dentro del set de grabación. Su cercanía llegó al punto en el que Justin se convirtió en la primera persona en besar a Britney.

Britney Spears y Justin Timberlake se conocen desde los 11 años. (Foto: Especial)

El medio People, que tuvo acceso a un adelanto de la biografía de Spears llamada The Woman in Me, menciona que este beso ocurrió en una pijamada con el elenco de la serie, en la que participaron:

“En una fiesta de pijamas, jugamos a Verdad o reto, y alguien retó a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, se lee en el adelanto que recibió aquel medio.

¿Cómo fue la relación de Britney Spears y Justin Timberlake?

En 1999, cuando los cantantes tenían alrededor de 18 años, anunciaron públicamente su romance; sin embargo, no dieron muchos detalles a los medios de aquel entonces de que fue lo que los empujó a dar el salto.

En 2001, durante una entrevista con Andi Peters para un segmento de los Teen Choice Awards de aquella época, Britney Spears aseguró que Justin Timberlake fue quien la buscó para pedirle que salieran en una cita.

“Es mi novio... han sido dos años y medio. Estábamos haciendo un show de radio, antes de que saliera ‘Baby one more time’, y salió del escenario y tocó en mi puerta”, recordó Spears de la forma en la que Timberlake se acercó a ella con intenciones de iniciar un romance.

Justin Timberlake y Britney Spears cantaron juntos en diversas ocasiones. (Foto: Especial)

En el período de cuatro años que duró su relación, ambos artistas fueron vistos en diversos eventos públicos juntos. El más reconocido fue su dueto en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2001, en el que cantaron con Aerosmith y NSYNC.

Incluso, en una entrevista con The Guardian, aquel año confirmaron que vivían juntos en una casa ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Por qué cortaron Britney Spears y Justin Timberlake?

A lo largo del tiempo que duró su relación, tanto Justin como Britney se mostraban contentos de su romance. Incluso el cantante escribió una canción para uno de los álbumes de Spears llamada ‘What is like to be me’.

A pesar de ello, People revela que en marzo de 2002, Britney Spears reveló que ya “no está en una relación intensa con nadie en este momento”. Se trata de la primera declaración alrededor de su ruptura con Justin Timberlake.

En distintas ocasiones, Justin Timberlake y Britney Spears se dejaron ver en público. (Foto: EFE) (TOM MIHALEK/EPA/AFPI)

En noviembre de ese año, Justin Timberlake lanzó el video del sencillo ‘Cry me a river’ en el que aparece una actriz similar que se parece a Spears. Aunque los fanáticos especularon que se trataba de la cantante, en realidad nunca lo confirmó.

En ningún momento los famosos dieron detalles sobre las razones que los llevaron a decidir terminar con su romance, en exclusiva con People, las memorias de Britney Spears señalan que tuvo un aborto durante su relación debido a que Justin Timberlake no quería ser papá.

En la actualidad, Britney Spears recientemente se separó de su esposo Sam Asghari y, desde 2012, Justin Timberlake se encuentra casado con la actriz Jessica Biel.