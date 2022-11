Britney Spears revela daño incurable en su sistema nervioso: ‘Se sienten como alfileres’

Britney Spears aseguró que sufre de un daño incurable en su sistema nervioso que afecta el lado derecho de su cuerpo y le provoca mucho dolor.

Fue a través de sus redes sociales que la cantante de ‘Toxic’ contó algunos de sus síntomas para los cuales “no hay cura excepto Dios, supongo”. Algunos de ellos incluso la han despertado en las noches.

¿Qué le pasa a Britney Spears?

De acuerdo con un video en donde aparece bailando, el “daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro, tu cerebro literalmente se cierra”, contó la ‘Princesa del pop’, de 40 años.

“Me despierto como 3 veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas, los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se dispara hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien en mi cabeza. Me pica y da miedo”, afirmó.

Pese a que reconoció que actualmente ha encontrado mejoras a su condición, encontró en el baile la actividad que la ayuda a afrontar el malestar, lo que complementa con medicamento.

“Cuando bailo no siento el dolor. Es como si mi mente literalmente fuera a un lugar de mi niña interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo, realmente creo que mi fe me dio fuerza. Por la gracia de Dios finalmente encontré un medicamento en el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello, mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener mi cabeza correctamente”, añadió quien este año se casó con Sam Asghari.

Britney hizo referencia a “un lugar” que la hizo permanecer en un “estado inconsciente”, por lo que probablemente sea la clínica mental a la cual ingresó en 2019 cuando se encontraba bajo tutela de su padre, sitio al que acusa de generar este daño.