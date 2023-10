Britney Spears revela que abortó porque Justin Timberlake no quería ser papá

Britney Spears escribió en el libro 'The woman in me' que decidió abortar porque Justin Timberlake no quería ser padre. (Foto: Instagram @britneyspears @justintimberlake)

Luego de liberarse de su tutela, la cantante Britney Spears aseguró que contaría su historia en un libro que se publicará el próximo 24 de octubre, pero en los primeros avances dio a conocer que estuvo embarazada en medio de su relación con Justin Timberlake.

La ‘Princesa del Pop’ y el exintegrante de N’sync se conocieron a los 11 años en el set de The Mickey Mouse Club. Fue en una pijamada en donde en un juego de verdad y reto se dieron su primer beso y años después confirmaron una relación entre 1999 y 2002, que comenzó cuando ella tenía 17 años.

Britney Spears habla de su relación con Justin Timberlake en su libro. (Foto: Instagram @britneyspears)

¿Por qué Britney Spears abortó?

La intérprete de ‘Toxic’ contó en The Woman in Me, de la editorial Simon & Schuster, que fue criada por una familia que no veía bien el aborto debido a la religión que seguían.

Sin embargo, cuando se dio cuenta de que esperaba un bebé y lo compartió con su entonces pareja, vivió lo que califica como “una de las cosas más agonizantes que he experimentado”.

La revista People reprodujo algunos fragmentos de sus memorias, en donde Britney cuenta en sus páginas que fue una sorpresa, pero no una tragedia por el amor que sentía por el cantante. “Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”.

Aún no sabe si fue la decisión correcta, pero aceptó el aborto. “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, expresó.

“Estoy segura de que la gente me odiará por esto”, añadió quien enfatizó que sus padres la infantilizaron y era como una niña-robot. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, añadió.

Finalmente, Spears tuvo su primer hijo, Sean Preston, en 2005, y la familia creció con la llegada de Jayden James en 2006, ambos producto de su relación con Kevin Federline. Por su parte, Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel y dieron la bienvenida a su hijo Silas en 2015.