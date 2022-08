Britney Spears defiende su libertad después de que su exmarido expuso la relación con sus hijos

La cantante estadounidense Britney Spears respondió a las declaraciones de su exesposo Kevin Federline, quien aseguró que sus hijos no quieren verla: “Me entristece saber que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo”.

La ‘Princesa del Pop’ estuvo casada con Kevin Federline del 2004 al 2007, con quien tuvo dos hijos, Sean Preston, de 17 años y Jayden, de 16. Según se reveló en el documental de Netflix, presentado por The New York Times, Britney vs Spears, anteriormente la cantante tenía limitadas las visitas con ellos debido a la tutela que mantenía su padre Jamie Spears sobre ella.

¿Qué dijo Kevin Federline sobre Britney Spears?

Federline habló este 6 de agosto con el medio británico el Daily Mail sobre la relación que tiene la cantante con sus hijos: “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento, han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda.”

Agregó que han pasado por experiencias difíciles con los recientes acontecimientos que giran alrededor de la vida de la artista, en particular con la lucha legal contra la tutela: “todo esto ha sido difícil de ver, más difícil de vivir y aún más difícil de ver pasar a mis hijos que cualquier otra cosa.”

También habló sobre las publicaciones en redes sociales de Britney, en particular de sus fotografías desnuda: “Trato de explicarles: ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse”. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro’... No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria”.

La respuesta de Britney Spears

En respuesta, Britney Spears compartió sus reacciones a través de Instagram, afirmó que “le entristece escuchar” las declaraciones de su expareja ante los medios.

Declaró que para ningún padre es fácil “criar hijos adolescentes” y que su madre fue quien le insistió en que Kevin Federline se quedara con sus hijos: “les di todo, solo tengo una palabra: lastimada.”

Declaraciones de Britney Spears a través de sus redes sociales. (Foto: Instagram / @britneyspears)

La cantante quiso compartir una declaración a “puerta abierta”: reveló que solo han pasado solo un par de meses desde que la tutela de su padre terminó y que por fin se siente como una igual ante todo el mundo.

“Recordatorio de que el trauma e insultos que vienen con la fama y esto los negocios no solo me afectan a mi sino a mis hijos como bien. Solo soy humano y he hecho mi mejor... Otros artistas han hecho mucho peor cuando sus hijos eran extremadamente pequeños”.

Finalizó sus declaraciones comentando que durante la tutela de su padre “tenía que pedir permiso hasta para poder tomar un Tylenol” y ahora le gustaría disfrutar de su libertad después de más de 10 años bajo el mandato de su padre, pero que en realidad no le sorprenden el comportamiento o las declaraciones de su familia con lo que ha tenido que vivir.

Declaraciones de Britney Spears a través de sus redes sociales. (Foto: Instagram / @britneyspears)

Declaraciones de Britney Spears a través de sus redes sociales. (Foto: Instagram / @britneyspears)

Sam Asghari respalda a Britney Spears

Este sábado, el modelo Sam Asghari, con quien Britney se casó en junio, escribió: “Para aclarar, mi esposa nunca ha publicado una selfie desnuda, excepto de su trasero, que es bastante modesto en estos días. Todas las demás publicaciones eran desnudos implícitos que se pueden ver en cualquier anuncio de loción o jabón”.

Continuó: “No hay validez en su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente. Los chicos son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y eventualmente se darán cuenta de que la parte ‘difícil’ fue tener un padre que no ha trabajado mucho en más de 15 años como modelo a seguir.”

Además, hizo referencia a lo que dijo Will Smith tras abofetear a Chris Rock en los Oscar:

“Le deseo lo mejor y espero que tenga una perspectiva más positiva en el futuro para el beneficio de todos los involucrados... Pero por ahora: mantén el nombre de mi esposa … fuera de tu boca”.