¿Britney Spears contará su historia en un libro? Esto es lo que dijo

La vida de Britney Spears no es un secreto para nadie. Desde que saltó a la fama en la adolescencia, la cantante ha estado en el ojo público gracias a su música, pero también a sus relaciones amorosas, sus escándalos y la tutela que ejercía su padre sobre ella desde el 2008 hasta finales del año pasado.

Ahora que recuperó el control de su libertad y sus decisiones personales, que van desde tomar una copa de vino, mostrar su cuerpo, viajar o incluso volver a ser mamá, se ha volcado en expresar a través de sus redes sociales su cambiada vida. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la cantante de Baby One More Time sugirió que podría escribir un libro con su historia de vida, que seguramente se convertiría en un éxito de ventas.

“¿Debo empezar por el principio?”, se preguntó, acompañando el posteo con una imagen de una vieja máquina de escribir y unas rosas. Aunque no ha dado más detalles al respecto no es una idea descabellada luego de que su hermana Jamie Lynn hizo lo propio con un libro de sus memorias, al que tituló Things I Should Have Said después de las críticas que recibió, pues en primera instancia se llamaría I Must Confess, como un párrafo del éxito de una canción de su hermana.

Hace unos meses, la ‘princesa del pop’ hizo público el deseo de dejar plasmada su vida. “Estoy pensando en publicar un libro el año que viene, pero no acabo de decidirme sobre el título. ¡Quizá me puedan ayudar!”, le pidió a sus seguidores.

Además de su carrera en la industria musical, Britney podría incluir su lucha personal en contra de su familia ya que durante las audiencias para recuperar su libertad expresó su intención de demandarlos al negarse a apoyarla o aprovecharse de su dinero y fama para beneficiarse de la tutela.