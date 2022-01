‘No sé por qué estamos en esta posición’: Jamie Lynn habla sobre su relación con Britney

Jamie Lynn Spears rompió el silencio sobre su papel en la tutela de 13 años de su hermana Britney Spears y aseguró que siempre la ha apoyado, por lo que no sabe por qué su relación está tan fracturada.

“Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé. No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrada en eso. Entendía tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora. No estaba supervisando los fondos y si hubo (esa percepción), fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso”, le contó a Good Morning America en la presentación de su autobiografía Things I Should Have Said.

La protagonista de Zoey 101 dijo que ayudó a Britney con algunas opciones para salir de la tutela de su padre, que terminó en noviembre de 2021 tras la decisión de una juez.

“Cuando necesitaba ayuda establecí formas de hacerlo. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para seguir adelante y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuarla? Incluso hablé con su equipo legal, su equipo legal anterior, y eso no terminó bien a mi favor”, añadió.

Sin embargo, en su presencia en la corte y en las últimas publicaciones que ha hecho en sus redes sociales, Britney ha apuntado contra su familia, incluida su hermana, a quienes señala de beneficiarse de la tutela que recayó en su vida desde 2008, en donde no podía tomar decisiones sobre sus medicamentos, su vida o sus finanzas. A principios de año, la ruptura se vio reflejada en el hecho que la intérprete de Toxic dejó de seguir en Instagram a Jamie Lynn, de 30 años.

“Ese amor sigue ahí al cien por ciento, amo a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe. Entonces, no sé por qué estamos en esta posición en este momento”, expresó.