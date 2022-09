Britney Spears habría hecho body shaming a bailarines de Christina Aguilera; se disculpa

Recientemente, Britney Spears ha acaparado la atención en redes sociales ya que en una de sus publicaciones habría cometido body shaming contra las bailarinas de Christina Aguilera.

En Instagram, la llamada ‘princesa del pop’ habría publicado una imagen con un frase dicha por Rodney Dangerfield, la cual habla sobre cuerpos ajenos al de uno mismo. “Me di cuenta que existe solo una forma de verse delgado: salir con gente gorda”.

Britney mencionó en la descripción de la imagen que, si ella hubiese tenido a las bailarinas de Christina Aguilera, se habría visto más pequeña -haciendo alusión a la delgadez-.

Publicación de Britney Spears en Instagram.

“Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos, mis bailarinas… o sea, si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me hubiera visto extremadamente pequeña. O sea, ¿por qué no hablar de eso?”, escribió la cantante de 40 años.

“¿No crees que mi confianza hubiera sido un poco mejor si pudiera elegir dónde vivía, comía, a quién llamaba por teléfono, salía y quién estaba en el escenario conmigo?” agregó Spears, desatando una ola de comentarios negativos por aquellas palabras.

“No hay necesidad de menospreciar a otra mujer para sentirse mejor contigo misma. Concéntrate en tu curación”, “Ooop esto está lejos de ser genial, Brit”, y “Avergonzar a los demás no es el movimiento”, fueron algunos de ellos.

Britney Spears se disculpa por publicación hablando sobre cuerpos ajenos

Después de recibir miles de comentarios acerca de que sus palabras no fueron las más adecuadas para hablar acerca de otras personas, la cantante utilizó Instagram para disculparse si es que aquello que dijo resultó ofensivo no solo para sus seguidores, sino para las bailarinas de Christina Aguilera e incluso la misma cantante.

También explicó que, en realidad, la intención de su primera publicación era más bien desahogarse, pues lo que dijo eran solo algunas de las inseguridades con las que ha vivido a partir de la tutela de 13 años a la que fue sometida por su padre.

Publicación de Britney Spears en Instagram.

“Para ser honesta, no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es una proyección de las inseguridades con las que lidio todo el tiempo como resultado de cómo mis padres y los medios me han tratado. Nunca avergonzaría intencionalmente a nadie porque sé lo que se siente. Lucho con esto por lo que siento acerca de mí misma, no porque odie cómo se ve la gente”, aclaró.

De igual forma, agradeció a todas aquellas personas que han sido comprensivas con ella mientras vive el proceso de su ‘nueva vida’ sin ataduras por parte de su padre o algún otro tutor.