¡Britney Spears regresa a la música! Colaborará con Elton John en ‘Hold me Closer’

Después de siete años sin lanzar algún sencillo o álbum, y tras los rumores que iniciaron a circular hace unas semanas, ¡Britney Spears regresa a la música! Y lo hará en colaboración con Elton John para una canción llamada ‘Hold me Closer’.

El músico originario de Reino Unido fue quien confirmó que próximamente sería el lanzamiento de la nueva canción en la que trabajó a lado de ‘la princesa del pop’, quien se alejó de la música por la tutela a la que fue sometida durante 13 años.

Elton John anuncia nueva canción con Britney Spears

Page Six había anunciado hace dos semanas que el regreso de Spears sería con el tema ‘Tiny Dancer’, de Elton John, con quien, según sus fuentes en la industria musical, se reunió en secreto a mediados de julio para grabar; la canción sería lanzada este mes.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, el cantante de ‘Can You Feel the Love Tonight’ compartió una imagen en la que sale el título de la canción -Hold me Closer- y dos emojis: una rosa y un cohete, haciendo alusión a los cantantes, pues el emoji de rosa lo suele utilizar la intérprete de ‘Everytime’, mientras el músico de 75 años lo lleva en su descripción.

En la descripción de la imagen que subió John a redes sociales no hay más detalles sobre el estreno o incluso si habrá un video oficial, pero agregó un link en su perfil para preguardar la canción en Spotify, Apple Music y Deezer.

Britney Spears regresa a la música

“No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado”, escribió la ‘princesa del pop’ el 15 julio en su Instagram, cuando compartió en Instagram un video de ella cantando una nueva versión de ‘Baby One More Time’, la cual quiso lanzar hace unos años, pero sus planes se vieron frustrados por su tutela, expuso.

Este sería el primer sencillo oficial de la ‘princesa del pop’ desde 2016, cuando lanzó ‘Slumber Party’, de su álbum Glory (2016).