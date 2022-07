¿Britney Spears regresa a la música en dueto con Elton John? Esto sabemos

Hace unos meses, la cantante Britney Spears se liberó de la tutela legal de su padre después de casi 14 años y ha estado insinuando que está lista para regresar a la música: su esperada voz podría volver este verano a dueto con el músico Elton John.

“No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado”, escribió la ‘Princesa del Pop’ el 15 julio en su Instagram, cuando compartió en Instagram un video de ella cantando una nueva versión de ‘Baby One More Time’, la cual quiso lanzar hace unos años, pero sus planes se vieron frustrados por su tutela, expuso.

Sin embargo, de acuerdo con el medio Page Six, su regreso será con el tema ‘Tiny Dancer’, de Elton John, con quien, según sus fuentes en la industria musical, se reunió en secreto la semana pasada para grabar y será lanzada el próximo mes.

Dicho tema fue escrito por Elton John y Bernie Taupin y vio la luz por primera vez en 1971, en el álbum ‘Madman Across the Water’, y luego como sencillo en 1972, ocupó el puesto 47 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone en 2021.

El dúo con Britney Spears ‘fue idea de Elton’

“Fue idea de Elton y Britney es una gran fan. Han grabado un remix de ‘Tiny Dancer’ a dúo completo, y es increíble”, dijo a Page Six una fuente.

“Britney estuvo en el estudio en Beverly Hills la semana pasada con Elton para la sesión de grabación super secreta supervisada por el super productor Andrew Watt”.

Watt ha producido varios álbumes para artistas reconocidos como Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam y Ozzy Osbourne y ganó el Premio Grammy 2021 al Productor del Año.

De acuerdo con la persona que habló con Page Six, esta nueva versión de ‘Tiny Dancer’ ya fue escuchada por la gente del sello discográfico: “Todo el mundo se está volviendo loco... Están diciendo que esta va a ser la canción del verano”.

“Britney está oficialmente de vuelta. Ha vuelto al trabajo y está muy emocionada” y agregó que ella también consiguió un contrato récord del sello.

Este sería el primer sencillo oficial de la ‘Princesa del Pop’ desde 2016, cuando lanzó ‘Slumber Party’, de su álbum ‘Glory’

Sin embargo, ninguno de los cantantes ha oficializado su colaboración.