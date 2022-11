Britney Spears responde a los deseos de Millie Bobby Brown de interpretarla: ‘No estoy muerta’

La cantante Britney Spears escuchó las declaraciones de la actriz conocida por su trabajo en Stranger Things, Millie Bobby Brown, quien recientemente afirmó que el papel de sus sueños sería darle vida a un personaje real, por lo que nombró a la ‘Princesa del Pop’.

Sin embargo, tal parece que el comentario no fue visto con tan buenos ojos por la intérprete de ‘Toxic’, pues tomó sus redes sociales para mandar un mensaje en donde descarta la idea de una película sobre su vida. En febrero pasado, Spears obtuvo un acuerdo millonario con la editorial Simon & Schuster por un libro de memorias.

“Escuché que la gente quiere hacer películas sobre mi vida… amiga, ¡no estoy muerta!”, escribió en la publicación en donde apuntó nuevamente contra sus padres, quienes la mantuvieron bajo su tutela durante 13 años. “Aunque está jodidamente claro que me preferían muerta. Supongo que mi familia va a cerrar sus puertas ahora”, refirió sobre la imagen que la acompañó, en la que etiquetó al bloguero AntiguosCafesdeMadrid.

Asimismo, Britney aseguró que ahora tiene tiempo para pasar en Instagram, por lo que le gusta subir contenido constantemente. “Todavía respirando... es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas 2 personas que me la quitaron... ¡pero adivinen qué! Estoy viva y vuelvo a respirar”, confió.

Millie Bobby Brown aseguró que la historia de Britney Spears le “resuena”

Durante una entrevista con The Drew Barrymore Show, la actriz de Enola Holmes 2 argumentó que le gustaría contar la vida de Britney Spears de una manera correcta, ya que se identifica con crecer en la industria luego de su debut a los 9 años en la serie de Once Upon a Time in Wonderland (2013).

“Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo. Crecer a la vista del público, ver sus videos, ver entrevistas de ella cuando era joven... Y no la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta”, dijo la joven de 18 años.