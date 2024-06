¿Por ‘Toxic’? Arrestan a Justin Timberlake en Nueva York, fue acusado de conducir intoxicado

Justin Timberlake, expareja de Britney Spears, fue arrestado la madrugada del martes acusado de conducir en estado de ebriedad en Long Island, Nueva York (Estados Unidos) informaron las autoridades.

Timberlake fue liberado más tarde en la mañana después de ser procesado en Sag Harbor, en el extremo este de Long Island. Fue acusado de un cargo por conducir intoxicado y su próxima cita en la corte está programada para el 26 de julio, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk.

El abogado y los representantes de Timberlake no respondieron de momento a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Sag Harbor es un pueblo costero en los Hamptons, a unas 100 millas (160 kilómetros) de la ciudad de Nueva York. En verano, es un lugar frecuentado por visitantes adinerados.

Britney Spears escribió en el libro 'The woman in me' que decidió abortar porque Justin Timberlake no quería ser padre. (Foto: Instagram @britneyspears @justintimberlake)

¿Cómo se hizo famoso Justin Timberlake?

Justin Timberlake de joven era uno de los Disney Mouseketeers, y una de sus compañeras era su futura novia Britney Spears. Saltó a la fama como miembro de la banda NSYNC y empezó una carrera como solista en 2002. Como actor, ganó elogios por películas como The Social Network (La red social) y Friends With Benefits (Amigos con beneficios). Ha ganado 10 premios Grammy y cuatro Primetime Emmy.

El año pasado, Timberlake estuvo en los titulares cuando Spears publicó su autobiografía, The Woman in Me. La intérprete de ‘Toxic’ dedica varios capítulos a relación con Justin, incluyendo detalles muy personales como un embarazo, un aborto y la dolorosa separación.

En marzo, Timberlake lanzó su primer álbum en seis años ‘Everything I Thought It Was’, donde regresa a su sonido future funk.

Timberlake tiene dos shows en Chicago el viernes y el sábado, y luego en el Madison Square Garden de Nueva York el martes y miércoles de la próxima semana.