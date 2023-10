Sergio Mayer discute en la calle con sujeto en estado de ebriedad: ‘Me aventó el coche’

“Me aventó el coche”, explicó Sergio Mayer a las autoridades en una transmisión en vivo en la que denunció a un ciudadano en estado de ebriedad que manejaba un vehículo en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México.

El actor y político Sergio Mayer, conocido por haber participado en la agrupación de Garibaldi y formado parte de La Casa de los Famosos México, publicó en sus redes sociales una transmisión que hizo la noche de este 30 de septiembre al regresar a su casa de una cena con su esposa, Issabela Camil.

En aquel video, Mayer evidenció el comportamiento de un individuo que estaba en ebrio e insultó al actor.

Sergio Mayer grabó a un individuo en estado de ebriedad. (Foto: YouTube / @Cmediaoficial)

¿Qué le pasó a Sergio Mayer?

“Lamentablemente, acaba de pasar aquí una persona en estado de ebriedad y no dejaba pasar a nadie, me aventó la camioneta”, explicó Sergio Mayer en su video que comienza con el ex Garibaldi acercándose al coche del sujeto en cuestión.

“¿No te tomaste una foto conmigo en su momento?”, le preguntó el conductor ebrio a Mayer, quien solamente grabó lo que estaba sucediendo y pidió ayuda de los oficiales.

Mientras llegaban las autoridades para auxiliar a Sergio Mayer con la situación, el famoso aseguró lo siguiente: “el señor está alcoholizado, no se quiere mover y es un peligro que esté en el volante”. La persona que iba en estado de ebriedad solamente balbuceaba palabras ante los señalamientos del actor.

Sergio Mayer pidió la asistencia de las autoridades. (Foto: Instagram / @sergiomayerb)

Al llegar, los policías se acercaron al conductor y trataron de hablar con él; sin embargo, esta fue una de sus respuestas: “yo no he manejado mi carro en estado de ebriedad, he ahí un punto de debate. No me voy a mover, dígame usted la razón jurídica por la que me va a mover de mi lugar”.

El individuo pidió a Sergio Mayer que borrará el video que estaba tomando, pero el famoso continúo grabando. Momentos después las autoridades lo sacaron a la fuerza del coche y este trató de correr, pero se cayó por sí solo.

“Se cayó solo, se cayó solo ustedes, no lo han tocado”, comentó Mayer, quien grabó el momento en el que el conductor cayó al suelo y acusó a los policías de haberlo agredido.

Tras algunos minutos de discusión con las autoridades, la persona a la que estaba grabando Sergio Mayer se fue en una patrulla.

¿Cuál es la pena por conducir en estado de ebriedad?

Después de que el individuo ebrio se fuera con las autoridades, Sergio Mayer mandó un mensaje de agradecimiento hacia los policías del sector.

Lo único que se sabe de lo que sucedió con el individuo fue lo que escribió Mayer en su Instagram: “fue remitido el Juez Cívico. Gracias al jefe del sector San Ángel por su poyo inmediato”.

Sergio Mayer grabó a un individuo que no dejaba pasar a otros coches. (Foto: Instagram / @sergiomayerb)

En 2021, la CDMX endureció los castigos hacia las personas que manejen en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia. De acuerdo con la Ley de Movilidad y el Código Penal, estas son algunas de las nuevas penas:

Se cancela la licencia por conducir bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos

No se reexpedirá permiso o licencia a conductores de transporte privado, público o de carga que se hayan visto involucrados en algún hecho de tránsito

Se perseguirán por querella las lesiones culposas cuando el conductor:

Esté en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes



No auxilie a la víctima o se dé a la fuga



Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado

Las personas que incumplan con el reglamento de tránsito de la CDMX pueden pasar de 20 a 36 horas bajo arresto administrativo inconmutable.