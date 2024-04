Britney Spears es totalmente libre: Llega a acuerdo legal con su padre, James Spears

Desde 2008, Britney Spears sostenía un conflicto con su padre por la tutela que ejerció sobre la cantante alrededor de 13 años y misma de la que pudo librarse en 2021. Sin embargo, el conflicto legal seguía vigente hasta que en días recientes llegaron a un acuerdo.

Con ello, la cantante se libra de estar visitando constantemente tribunales junto a James Parnell Spears, su progenitor y quien gran parte de la vida de Britney estuvo tomando decisiones sobre ella, aunque el precio que tuvo que pagar fue alto, literalmente hablando.

Medios como New York Times publicaron que el pago de honorarios legales y la gestión de sus finanzas fueron los otros temas que llevaron a la intérprete de ‘Toxic’ y su padre a seguir peleando en los tribunales, pero el tema ya se resolvió.

“Como deseaba, su libertad ahora incluye que ya no necesitará asistir ni involucrarse en la corte o estarse enredado en procesos judiciales con este asunto”, aseguró Mathew S. Rosengart, abogado de la también actriz.

Britney Spears resolvió recientemente un problema con su papá. (Foto: EFE)

¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron Britney Spears y su papá?

El abogado de James Spears, Alex Weingarten, le dijo a la revista People que “habían llegado a un acuerdo que resolvió todas las disputas pendientes”, aunque no especificó nada sobre el arreglo al que llegaron su representado y la hija de este.

A pesar de que aseguró no estar en condiciones de hablar sobre su acuerdo ya que este era confidencial, sí dijo que el progenitor de Britney Spears la ama, y todo lo que hizo fue por el supuesto amor que siente por su hija.

“James está encantado de que todo esto haya quedado atrás. Ama mucho a su hija y todo lo que ha hecho es protegerla y apoyarla. Es desafortunado que algunas personas irresponsables en la vida de Britney decidieron prolongar esto tanto tiempo”, señaló Weingarten.

James Spears, papá de Britney, le peleaba los honorarios de sus abogados. (Foto: IMDB / Shutterstock)

¿Por qué peleaban Britney Spears y su padre, James Spears?

Después de que Britney Spears fue liberada de la tutela bajo la que estuvo sometida por 13 años, una nueva batalla legal comenzó, ahora porque el papá de la cantante exigía que ella pagara los gatos que hizo él derivados de los honorarios que pagó a sus abogados.

No obstante, a James Spears se le acusaba no solo de ejercer una tutela a su conveniencia, sino de haber realizado malos manejos en las finanzas de su hija, incluido el autopago de seis millones de dólares cuando tenía el control económico de Britney.

El también papá de la actriz Jamie Lynn Spears había buscado una aprobación judicial por más de dos millones de dólares en honorarios a múltiples firmas de abogados que contrató, incluyendo el de su actual representante legal.

De acuerdo con el portal TMZ, serían estos dos millones de dólares los que la intérprete de ‘... Baby One More Time’ tendría que pagarle a su papá como parte del acuerdo que firmaron en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de abril, aunque esta información no ha sido confirmada.