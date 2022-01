Jamie Lynn Spears responde a mensajes de odio tras 'ruptura' con Britney

A principios de 2022, Britney Spears dejó de seguir en sus redes sociales a su hermana Jamie Lynn después de que terminara su tutela y acusara a su familia de beneficiarse de los trece años en los que su padre tomó el control de sus finanzas y sus decisiones.

Ahora, es Jamie Lynn Spears la que rompió el silencio sobre la polémica que envuelve a su familia. Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz de 30 años mostró el mensaje de odio que recibió por parte de uno de los usuarios, en el que deseaba que sus hijas, de 13 y 3 años, ‘fueran violadas’. “Hombre, eso es horrible”, le respondió directamente.

Sin embargo, lo ocurrido hizo a la protagonista de Zoey 101 expresarse con un comentario para los seguidores de Britney. “Me he vuelto inútil para recibir el amor y el odio de extraños, desde antes de que tuviera una opción a la edad de 8 años. Así que al crecer tuve que aprender a reconocer el odio, elevarme por encima del mal y nunca darle a la negatividad la atención que tanto desea, pero esta es una de las cosas que no puedo ignorar”, escribió.

Aunque aseguró que tiene cosas más importantes en las que concentrarse, como la promoción de su libro Things I should have said, la joven explicó que no puede tolerar bajo ninguna circunstancia que sus hijas menores de edad e inocentes paguen los platos rotos.

“La persona que envió esos comentarios se acercó y se disculpó por lo innecesario que fue. No me malinterpretes, todavía encuentro los comentarios completamente atroces e inaceptables. Pero tal vez, al tomar ese momento y tratar de convertir lo negativo en positivo, creo que podría haberles enseñado algo y tal vez haberlos cambiado para que ya no intimiden, avergüencen ni odien a nadie más y ese es el único cambio que podemos hacer”, señaló.