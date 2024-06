La muerte que marcó a Mario Bezares: ¿Qué pasó con su hermano, el actor Rodolfo Rodríguez ‘Calixto’?

El conductor Mario Bezares saltó a la fama junto a Paco Stanley en la década de los 90, pero su nombre se volvió aun más conocido cuando lo vincularon con el asesinato del conductor. Durante las investigaciones, el también actor pasó más de un año en prisión, aun así, no es la historia más trágica en su vida.

A la fecha, Bezares defiende su nombre de lo que él considera una injusticia y tiene otros recuerdos imborrables, como la muerte de su hermano Rodolfo Rodríguez Bezares, con quien compartía el gusto por la actuación y la producción de espectáculos.

¿Qué le pasó a Rodolfo Rodríguez, hermano de Mario Bezares?

“Fíjate que yo he tenido unas muertes muy fuertes en mi vida que me han marcado. Mi padre, mi abuela, que también era un agasajo con nosotros, luego mi hermano Rodolfo, que a la fecha no lo supero (...) Aprendes a vivir con una cicatriz. Luego mi madre en el 2011...”.

Rodolfo también era conocido como ‘Calixto’ por el personaje que interpretó en la serie de televisión ¡Cachún Cachún Ra Ra!, emitida por Televisa en los años 80.

En entrevista con Fernando Lozano, ‘Mayito’ reveló que su hermano murió a los 41 años a causa de cáncer linfático en 1994 y negó los rumores que en esa época apuntaron al sida como el motivo.

Sobre el talento de ‘Calixto’ Rodríguez Bezares, quien escribió más de 30 obras teatrales, dijo: “Ese sí era un pequeño Larousse, un gran comediante y era un showman. No como muchos”.

En ese recuento de dolores del corazón por muertes, Mario no olvidó a Stanley: “Paco, mi querido amigo, que Dios lo tenga en su santa gloria, no tienes idea cómo me marcó. No me dejaron hacerle luto ni nada de eso porque inmediatamente me atacaron”.

Mario Bezares y Paola Durante Paco Stanley Mario Bezares y Paola Durante fueron culpados en un principio por el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / Facebook @PacoStanleytributo)

Los hermanos de Mario Bezares se quedaron sin trabajo tras el asesinato de Paco Stanley

Rodolfo Rodríguez falleció varios años antes del caso Stanley que llevó a ‘Mayito’ a prisión, pero sus otros hermanos Luz Elena, Armín y Alberto sufrieron esa época por la estigmatización del apellido.

De acuerdo con declaraciones de Luz Elena, recuperadas por Reforma en esa época, Armín era productor de Tempranito 2000 y lo despidieron sin explicaciones tras el asesinato, mientras que Alberto estaba a punto de entrar a trabajar junto a Mario Bezares y debido al crimen ya no sucedió. A ambos les costó emplearse porque “les cerraron las puertas”, según contó la hermana.