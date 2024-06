¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Utilizó pizarrón para comunicarse en programa por esta razón

La salud de Yolanda Andrade es un tema que sigue preocupando a sus seguidores, pues en la emisión más reciente del programa que comparte con Montserrat Oliver, utilizó un pizarrón para comunicarse y apenas dio unas palabras.

Recordemos que en abril de 2023, la conductora de TV estuvo hospitalizada por un aneurisma en el cerebro que le provocó afectaciones en uno de sus ojos, por lo que constantemente tiene que utilizar un parche y lentes oscuros, pues la luz le molesta.

¿Qué pasó en el último programa de Yolanda Andrade?

En el último programa de Montse & Joe, que comparte con Montserrat Oliver, apareció con un pizarrón y un plumón en la mano, mismos que utilizaba para comunicarse no solo con su compañera, también con los invitados de esa emisión.

Además de las conductoras, Miguel Rodarte e Ivonne Montero fueron los famosos que las acompañaron y quienes también apuntaron que el silencio de Andrade les parecía extraño, pues su personalidad es extrovertida y platicadora.

“Con los escandalosa que eres, Yolanda, se siente un vacío”, aseguró el actor de Salvando al soldado Pérez (2011), a lo que ella respondió que “se sentía frustrada” por no poder desenvolverse como normalmente lo hace.

Uno de los invitados al programa de 'Montse y Joe' donde Yolanda Andrade usó un pizarrón, fue Miguel Rodarte. (Foto: Unicable)

¿Por qué Yolanda Andrade no puede hablar? Montserrat Oliver explica

Al inicio de la transmisión, Yolanda Andrade hablaba poco y arrastraba las palabras, por lo que decidieron utilizar un pizarrón para que se comunicara, y su amiga fue la que explicó a qué se debía.

De acuerdo con lo que dijo Oliver, Yolanda se encontraba débil de sus cuerdas vocales porque estaba afónica, así que no podía hablar mucho, por lo que sería ella quien se encargue de ‘traducirla’.

“Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete. Resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”, dijo, a lo que Andrade solo respondió “Ya vi, gracias”.

Con el pizarrón escribía algunos comentarios como “mi paisano, Miguel Rodarte” o preguntas a sus invitados, pues a pesar de su condición, se mantenía participativa y trataba de hablar, aunque su tono de voz era más agudo de lo normal.

Montserrat Oliver explicó que Yolanda Andrade usaría un pizarrón en la última emisión de 'Montse y Joe'. (Foto: Unicable)

¿Cómo ha evolucionado la salud de Yolanda Andrade?

Desde que salió del hospital en mayo de 2023, Yolanda Andrade intentó mostrarse hermética con su estado de salud, pues todavía se encontraba en estudios para determinar qué es lo que la aquejaba, y fue hasta después que reveló de qué se trataba.

“Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá (en la cabeza)”, dijo durante un encuentro con medios semanas después de salir del hospital, mismas en las que se ausentó de su programa.

A pesar de que regresó a conducir Montse y Joe, la presentadora sigue mostrando temas de salud delicados, pues en abril pasado reveló que tuvo una especie de ‘recaída’ con molestias en el ojo que necesita cubrirse gracias a la fotofobia que desarrolló.

Yolanda Andrade durante un video en vivo en el set de 'Montse y Joe'. (Foto: Instagram / @yolandaamor /Captura de pantalla)

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, señaló.

En sus redes sociales no ha compartido más información sobre la evolución de su estado de salud.