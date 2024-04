¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?: Montserrat Oliver dice que ‘no es vida’

Después de hacer una publicación en la que parece despedirse a través de Instagram con la frase: “Mi amor y agradecimiento eternamente”, la conductora Yolanda Andrade preocupó a sus fanáticos que la cuestionaron sobre ese mensaje y si algo tenía que ver con su estado de salud. A esto se sumó la cancelación reciente de planes de trabajo.

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Vale la pena recordar que la conductora de 52 años ha padecido por problemas de salud desde el año pasado, cuando le diagnosticaron un aneurisma cerebral que afecta el ojo izquierdo y no ha conseguido recuperarse totalmente porque todavía requiere un parche para cubrirlo. Debido a eso y a la fotofobia relacionada con esta malformación, aparece con lentes oscuros en televisión.

Hace unos días, Andrade compartió con la prensa cómo se sentía: “Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”.

Yolanda Andrade ha tenido que cubrirse el ojo izquierdo y usar lentes oscuros debido al aneurisma cerebral que le diagnosticaron el año pasado. (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el estado de salud de Yolanda Andrade?

Montserrat Oliver, su amiga y co-conductora del programa de televisión Montse & Joe, habló sobre las publicaciones que Yolanda hizo en Instagram: “Ay ya, sí, me chocan sus videos. No sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste. Ahorita le voy a hablar y la voy a regañar”, dijo a medios.

Oliver aprovechó para aclarar que no hay nada grave: “Pero no, nada que ver, todo bien gracias a Dios”. Sin embargo, reconoció que Yolanda todavía sufre las molestias por el aneurisma: “Sigue mejor, pero sí le han dado varios episodios, entonces sí ha estado medio molesta. Es que imagínense ya tener un año con esta situación, híjole, no es vida, qué desesperación”.

Finalmente, Montserrat celebró que su amiga superó las adicciones: “Me encanta que le vaya bien, me gusta que le vaya bien en todo, que esté bien y que se haya recuperado y que ya no sea alcohólica”.