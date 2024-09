Mascotas rescatadas en inundaciones de Chalco vuelven a casa con sus familias

De nuevo volvieron a mover la cola de felicidad. Este domingo 32 perros y gatos, de 135 rescatados y resguardados en albergues durante las inundaciones en el municipio de Chalco, se reencontraron con sus familias.

Desde temprano, a un costado del Mercado Culturas de México, familias enteras esperaban con ansias el regreso de sus mascotas.

“Ya se me hacían incontables los días porque me pasaron muchas cosas, pero siempre pensaba en él. Mi perrito ya tiene ocho años y mucho tiempo conmigo, agradezco de corazón que me lo hayan entregado, no hay palabras…”, comenta emocionada María Alejandra, quien perdió a su mascota durante la contingencia que provocaron las lluvias torrenciales en el oriente del Valle de México.

Emilio Montiel Rodríguez, quien junto con su familia aún se encuentra en uno de los albergues para los damnificados de las inundaciones, agradeció el apoyo, “tanto para nuestros animalitos como para nosotros, porque aún no hemos podido ir a nuestra casa”.

Las mascotas y animales callejeros se la zona son también de los más afectados por dicha situación. (FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) (Rogelio Morales Ponce)

Sin embargo, afirmó que sus mascotas ya se van a poder quedar en la azotea de su vivienda, “porque ahora ya les teché bien para que el sol y eso ya no les moleste, y puedan estar tranquilos en lo que regresamos a vivir con ellos”.

En una segunda entrega, que se hará en unos días, regresarán con sus familias a 37 ejemplares más, confirmó Alma Diana Tapia Maya, directora general de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), responsable de la operatividad de estas acciones.

“Es la primera vez que un gobierno hace algo así, apoyar a perritos y gatitos que quedaron vulnerables por las inundaciones, tuvieran dueños o no. Es un sueño que estos pequeños regresen sanos y salvos a su casa. Es una experiencia muy enriquecedora”, dijo.

Detalló que tiene en custodia a 135 animales, con dueño responsable y sin dueño responsable, a los que se les brindó atención veterinaria con un protocolo de salud completo (desparasitación, vacuna antirrábica y otras vacunas de primer cuadro), junto con una despensa alimentaria que contiene croquetas, alimento húmedo y otra dosis de desparasitante.

Los animales fueron rescatados y atendidos por las inundaciones en Chalco. (Rogelio Morales Ponce)

Los rescatados por parte de brigadas de bienestar animal fueron canalizados y atendidos en Centros de Atención Canina de Chalco, Valle de Chalco y Texcoco; a dicha labor se sumaron asociaciones civiles protectoras de animales que participaron en el cuidado y colecta de alimento para los seres sintientes, como Iván Kaulitz Lucas Beurerth, presidente de la Asociación Civil ‘Cada patita necesita de tu mano’, quienes participaron en campañas de recolección de alimento para los animales resguardados, al igual que Leylany Richard, síndica electa de Atizapán.

Los otros 66 animales rescatados, sin dueño responsable, serán promovidos en adopción, a través de las Caravanas por el Bienestar Animal que la Cepanaf desarrolla en la entidad, “donde se ofrecen diversos servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los seres que no tienen voz”, afirmaron autoridades.

Las mascotas también sufrieron con las inundaciones en Chalco: (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM) (Crisanta Espinosa Aguilar)

María Angélica Méndez López, vecina de la colonia Jacalones II, quien se reunió con sus mascotas después de haberla perdido durante casi tres semanas, dijo estar muy alegre y agradecida con las personas que tuvieron resguardada a su perra.

“La verdad me la trataron muy bien. Ella tiene 10 años, yo la adopté, era una perrita de calle, entonces yo me hice cargo de ella y desde hace dos años está conmigo y es mi compañera fiel, va a donde quiera que vaya, al mercado a hacer mis cosas siempre va conmigo, y ahora ya volvimos a estar juntas”.