Un lago y torres de basura: ¿Por qué el agua es un tormento para Chalco desde hace más de un siglo?

Las escenas que ha dejado las inundaciones en Chalco son desoladoras: desde hace tres semanas, vecinos de al menos dos colonias de este municipio del oriente del Estado de México han tenido que salir en lanchas, caminar en medio de agua “puerca”, incluso se ha visto en televisión a personas cayendo en hoyos.

El olor fétido, las posibles enfermedades gastrointestinales o, incluso, el riesgo de dengue u otros males, se suman al riesgo de los habitantes de Chalco. Sin embargo, esto no es novedad, pues hay registros de que las inundaciones en esta zona limítrofe entre el Edomex y la CDMX ha sido un problema desde la época porfirista.

Este miércoles 21 de agosto, la gobernadora Delfina Gómez recorrió las calles que suman, a este jueves, 21 días bajo las aguas negras. En su recorrido, la mandataria estatal recibió reclamos de los vecinos, quienes, a la fecha, siguen siendo rescatados en lanchas de Cruz Roja y autoridades de seguridad para evacuar sus casas y ser llevados a refugios, donde son vacunados contra neumococo y se les aplican medicamentos contra hongos.

(Rogelio Morales Ponce)

Sin embargo, las fuertes lluvias no ceden y cada día que llegan más precipitaciones el poco nivel que se ha ganado en desazolve se recupera en horas. Pero uno de los principales problemas que provocaron la inundación y que no se pueda dar cause al agua es la cantidad de basura.

No obstante, el caos hídrico que padece Chalco y zonas aledañas como Tláhuac, Mixquic, Valle de Chalco Solidaridad, algunas zonas de Iztapalapa y municipios mexiquenses como Cocotitlán, entre otros de la zona oriente, es un combo de situaciones, estas van desde la acumulación de basura, la ocupación cada vez más grande de zonas habitacionales en donde antes estaba el Lago de Chalco, los ríos aledaños y la falta de estructura urbana municipal.

Taponamiento de basura en colector inconcluso

En septiembre de 2022, el gobierno del Estado de México y el municipal de Chalco presentaron el inicio de la primera etapa de la obra de construcción del Colector Solidaridad, el cual ayudaría a mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias en colonias como Jardines de Chalco y Culturas de México.

Sin embargo, esta obra no ha sido concluida, aunque supuestamente iba a tardar ocho meses en terminarse. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional del Agua indicaron que en el sistema colector que desagua a Chalco hay un taponamiento de basura.

(Fotografía Cortesía)

El Gobierno del Edomex informó, a través de Radio y Televisión Mexiquense, que la Conagua mantiene personal y equipo especializado para eliminar tres taponamientos causados por la acumulación de basura que obstruye el sistema de desagüe.

Conagua indicó que han sido desalojados 2,520 metros cúbicos de agua anegada y continuarán trabajando en el desazolve de ductos de drenaje y bombeo de agua en los sitios afectados para canalizarla a la red de desagüe que sí funcionan.

(Rogelio Morales Ponce)

La urbanización de Chalco, el gran problema

El agua tiene memoria y buscará siempre su cauce. Esto viene a cuenta porque las colonias inundadas y, básicamente todo el municipio, se ubica urbanamente sobre lo que era el antiguo Lago de Chalco.

De acuerdo con una investigación de Dalia del Carmen Ortiz Zamora y Adrián Ortega Guerrero, del Centro de Geociencias de la UNAM, la urbanización en la zona de Chalco ha provocado hundimientos y otros fenómenos topográficos, lo que ponen a esta área en una alerta constante de inundaciones.

La investigación recuerda la tragedia de inicios de milenio, cuando la rotura del canal de la Compañía inundó varias colonias.

(Rogelio Morales Ponce)

“En junio de 2000 se produjo la rotura del canal de la Compañía, ubicado al noreste de la planicie de Chalco, provocando la inundación de varias colonias, causando enfermedades por la exposición de las aguas residuales e importantes daños a casas habitación e infraestructura urbana. Por ello, es fundamental establecer un programa de desarrollo regional y ordenamiento territorial congruente con la evolución del nuevo sistema de lagos de la planicie de Chalco asociado a la evolución de la extracción de agua subterránea y la deformación vertical del terreno por efecto de consolidación”, señala el documento.

Ríos cerca de Chalco, contaminados y llenos de basura

Diversos ríos pasan cerca de Chalco, pero estos sufren de contaminación y el crecimiento urbano provoca generación de basura que termina en los cauces.

Conagua dio a conocer que en el río Ameca había un taponamiento por residuos sólidos urbanos y azolve, el cual ya fue retirado y reforzaron los bordos en el tramo entre el puente Xico y las compuertas de Mixquic.

En tanto, el río San Rafael está en proceso de rectificación, retiro de basura y desazolve desde la avenida Nacional, frente al fraccionamiento Los Héroes Chalco, pasando por San Lucas Amalinalco y Santa Cruz Amalinalco.

(Rogelio Morales Ponce)

El crecimiento urbano ha sido notable en Chalco. Data México indica que la población en este municipio es de poco más de 400 mil habitantes en el censo de 2020, un crecimiento de 29 por ciento respecto a 2010.

Y es que el proceso de urbanización de Chalco se remonta a 1827 cuando se dieron los primeros indicios para desecar el Lago de Chalco y desviar los cauces de los ríos. Las obras comenzaron a finales del siglo XIX y en 1902 se registró una inundación de grandes consideraciones por los trabajos de desecación.

Finalmente, en 1908, de acuerdo con una investigación de Trinidad Beltrán Bernal, de El Colegio Mexiquense, se dio por concluido el desecamiento del Lago de Chalco.

Trabajo a marchas forzadas

Retomando la situación actual, Conagua indicó que camiones tipo Vactor, especializados en desazolve de tuberías y unidades Goliath, que sirven para control de inundaciones, además de equipos hidroneumáticos y ataguías mecánicas se ejecutan obras de protección a viviendas.

Además de Conagua, colaboran a marchas forzadas para desaguar a Chalco la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión del Agua del Estado de México, así como autoridades estatales, municipales y las fuerzas armadas.