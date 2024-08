Chalco a 20 días ‘bajo el agua podrida’: En lanchas, rescatan a 64 habitantes para trasladarlos a albergues

A 20 días de que habitantes del municipio de Chalco, ubicado en la zona oriente del Estado de México, viven literalmente entre aguas negras por las intensas lluvias, en las últimas horas elementos de la Cruz Roja Mexicana rescataron a 64 personas, quienes fueron llevadas a albergues temporales.

Como parte de la ayuda humanitaria, a los afectados se les otorga atención médica pre-hospitalaria, se les dota de comida y agua y también han sido rescatadas las mascotas que desde hace días no han comido o tomado agua.

“Los voluntarios de Cruz Roja Mexicana provenientes de las delegaciones locales zona norte, Lázaro Cárdenas, Chalco y Valle de Chalco (Solidaridad), trasladaron también a perros y algunas aves, como seres sintientes que requieren de ayuda a en momentos de emergencia”, cita la benemérita institución internacional.

En #Chalco logramos la extracción de personas atrapadas por el agua, distribución de raciones alimentarias y agua potable, rescate de animales de compañía, vacunación y distribución de medicamentos.





En lanchas, el personal de emergencia rema por calles de las colonias Culturas de México, Jacalones, que consta de dos secciones y Emiliano Zapata, mientras que en fotografías difundidas por la misma institución se ve cómo los paramédicos y policías estatales empujan las lanchas para llevar a la gente a un lugar seguro.

Además, los especialistas también trasladan a personal médico y del DIF local para que, en la zona inundada, se vacune contra el neumococo y se distribuya “miconazol en crema y gotas de neomicina”, se agrega.

De acuerdo a directivos de la Cruz Roja Mexicana, las 30 delegaciones que hay distribuidas en todo el territorio mexiquense y de la Ciudad de México, mantendrán la ayuda de forma indefinida.

Suman centenares de personas en Chalco damnificadas

La semana pasada, en una primera jornada de rescate, la Cruz Roja Mexicana logró extraer de sus domicilios inundados a 672 personas de las colonias antes mencionadas y en un segundo día, los especialistas rescataron a 395 chalquenses más, por lo que sumando a los 64 pobladores de ayer martes, hacen un total de mil 131 personas salvadas.

Hasta el fin de semana anterior, laboraban 18 elementos de esta institución altruista, apoyados con tres lanchas, cinco médicos, una ambulancia y un remolque. A esto se sumaban expertos en cartografía y orientación en rescate, técnicos en extracción de vehículos, rescatistas de alta montaña y especialistas en aguas rápidas e inundaciones.

#Entérate - Segundo día de operaciones del Macro Operativo de auxilio a la población afectadas por situaciones de #emergencia en #Chalco





Habitantes de Chalco reclaman a la gobernadora Delfina Gómez

En recorridos realizados por la zona de inundaciones por parte de la gobernadora morenista, Delfina Gómez Álvarez, decenas de pobladores la han encarado para exigirle ayuda. Los reclamos por parte de los habitantes han ido escalando, pues incluso dieron portazo a las instalaciones de Protección Civil de Chalco, donde la mandataria mexiquense se reunía con autoridades.

Una vez que la maestra salió de dichas instalaciones, los gritos y reclamos no se hicieron esperar el día de ayer.

“Les pedimos apoyo a los militares, a los estatales (policías), no están haciendo nada, los estatales nomás están en su teléfono y comiendo, la gente nos lleva comida y los estatales y los municipales se acercan a comer, ellos no se merecen, ni lo que se comen, ni lo que les pagan, porque no están haciendo nada”, fueron parte de las expresiones que se escucharon y vieron en videos difundidos en redes sociales.

Y mientras sus vecinos se encontraban con la gobernadora del Estado de México, otros más bloqueaban durante ayer martes la carretera México-Cuautla, con dirección a Chalco y a gritos exigían que se les solucionara pronto su problema, pues han estado viviendo entre aguas contaminadas derivado de las intensas lluvias.