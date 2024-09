Adrián Marcelo se burla de ‘La Casa de los Famosos’: ‘El rival es Mayito, te clava un puñal’

El influencer Adrián Marcelo está de regreso y, como “golpe avisa”, se tomará a broma la polémica que generó en La Casa de los Famosos México 2024, donde sus comentarios causaron un comunicado de la Secretaría de Mujeres de la CDMX por la violencia generada contra participantes y la salida masiva de marcas patrocinadoras.

Este lunes, el youtuber publicó un video en Instagram y X titulado “La vida después de la casa”, donde hace referencia a varias situaciones en La Casa de los Famosos México, programa que vive su última semana al aire.

Desde su salida de LCDLFMX el pasado 4 de septiembre, el creador de contenido se había mantenido un tanto al margen de sus redes sociales, limitado a algunos mensajes cortos de agradecimiento a sus fans y un breve posicionamiento sobre cómo resistiría la cancelación; sin embargo, ahora deja ver que va a sacarle provecho a la situación.

El creador de contenido no se presentó en las galas del programa, como otros concursantes, y ha visto cancelados sus shows Hermanos de leche en Jalisco por promover la violencia y en el Pepsi Center de la Ciudad de México; pero también ha celebrado que crecieron sus números en redes sociales.

Adrián Marcelo se burló de la vida después de La Casa de los Famosos México. (Foto: @adrianmarcelo10).

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre ‘La Casa de los Famosos México’?

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo”, dijo el influencer el pasado 21 de septiembre.

Y como había advertido, no tardó en hacer referencia al programa que abandonó luego de una discusión con Gala Montes que detonó su comentario “una mujer menos para maltratar”, al hablar de la eliminación de ‘Gomita’.

Este 22 de septiembre, Adrián Marcelo publicó la imagen de un juego de mesa de La Casa de los Famosos México, el cual se promocionaba como creador de conflictos, en lo cual escribió “me interesa” y un día después salió su video de la vida después del reality show.

Adrián Marcelo ha comenzado a crear contenido sobre LCDLF.

En el clip de 4 minutos, en el que etiquetó a La Estanzuela Studios, la agencia de marketing digital que respaldó su comportamiento en el reality, Adrián Marcelo despierta en su casa y grita “¡Shanik, perdóname!” (el influencer se había burlado en el programa sobre la comunicadora Shanik Berman, respecto a temas como la muerte de su hijo).

Luego, en el video, el influencer comienza a replicar situaciones como hablar a las cámaras, comer un sándwich de arroz para cuidar el presupuesto de la comida para la semana, dar puntos para nominar o advertirle a alguien (su perro) sobre Mario Bezares: “El rival es ‘Mayito’, ten cuidado con ese cabrón, te dice lo que quieres escuchar, pero te volteas y te clava un puñal”.

Asimismo, se ‘posiciona’ a favor de la salida de su esposa Karina Puente: “quiero que te vayas de la casa porque no cocinas, no lavas, has sido pasivo agresiva, te tienes que ir de este hogar para que yo sea feliz”.

Al final, el influencer saca de un cajón el micrófono de Radar, programa de YouTube donde ha sumado popularidad por años, con la fecha 10 de octubre, por lo cual esto es un adelanto de más contenido.

En su canal de YouTube, Marcelo tiene 3 millones de seguidores, por ese medio hace dos meses anunció que estaría en La Casa de los Famosos México y había estado ausente debido a su participación en el reality show.