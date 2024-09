Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ denuncia amenazas: ‘Solo es un juego’

‘Es un juego, que no se nos olvide’: Fueron las palabras de Kirén Miret, una de las productoras de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, después de recibir amenazas de muerte por su trabajo en el reality show.

El programa de televisión se convirtió en un fenómeno social y solo hace falta ver las redes sociales para notar que día con día se vuelve tendencia el nombre de alguno de los participantes, pero esto se debe, mayormente, a agresiones o palabras dichas en pantalla o por los seguidores de los habitantes discutiendo entre ellos.

Esta forma de ‘apoyar’ a las celebridades motivó a diferentes personas a enviar amenazas, incluido al personal del proyecto de entretenimiento, entre ellos Rosa María Nogueron y Kirén Miret, quien denunció públicamente violencia en su contra.

Kirén Miret habló de 'La Casa de los Famosos México'.(Foto: Instagram @kmiret)

“Yo no soy una víctima bajo ninguna circunstancia y no lo veo así, soy un elemento colateral de lo que está pasando socialmente, mi teléfono se filtró, me tiraron mi cuenta de Instagram, la gente se tomó la libertad de amenazarme, a mi persona, a mi negocio, de muerte, no me asustan, pero es una injusticia”, dijo Miret en entrevista con Gabriela Warkentin en el programa de radio Así las cosas, el pasado 18 de septiembre.

La productora de otros realities shows, entre ellos Shark Tank México, aseguró sentirse triste y decepcionada porque un espacio como La Casa de los Famosos México destape un contexto de violencia en la sociedad mexicana.

“Es un fenómeno violento, no fue conceptualizado de esta forma, cuando nació no había redes sociales y ahora es un jugador primordial en este reality show, son 15 habitantes en un aislamiento, se trasladó al exterior de formas muy agresivas y violentas, es parte del experimento social”, mencionó en la misma entrevista.

Kirén Miret es productora de otros realities como 'Shark Tank'. (Foto: Instagram @kmiret)

Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ fue llamada misógina

Kirén Miret, una de las productoras de La Casa de los Famosos México, no solo denunció amenazas de muerte, también contó que fue llamada misógina y atacada por otras mujeres.

“Si lo vemos de otra perspectiva se debe estudiar lo dicho allá dentro, los ataques más poderosos que recibí son de mujeres, me llaman misógina y me señalan de forma violenta, me parece triste cuando estoy rodeada de grandes mujeres y cuando rechazo la violencia de todas las formas posibles”, habló la famosa.

La mente detrás de programas de televisión invitó a la reflexión por lo visto en esta segunda temporada de LCDLF México y evaluar lo sucedido.

“Este programa nos permitió un espacio para la reflexión de lo visto y de quiénes somos, es un juego y como tal debemos divertirnos, no lo olvidemos”, concluyó Kirén Miret.

Kirén Miret es productora de 'La Casa de los Famosos México' 2. (Foto: Instagram qkmiret)

Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ garantiza legalidad del reality show

No solo el notario 184 garantizó la legalidad dentro de La Casa de los Famosos México, también una de sus productoras.

Kirén Miret garantizó que ni ella, ni Rosa María Noguerón, tienen decisión acerca de quién permanece en la casa.

“No tenemos ninguna injerencia, sobre quién se queda dentro de la casa y quién sale, ni Televisa lo tiene, tratamos de hacer el mejor programa posible, más divertido, más dinámico, generamos contenido, quién decide es solamente el público”, mencionó en la entrevista citada anteriormente.