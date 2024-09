¿Por qué corrieron a Julio Camejo del programa de ‘La Casa de los Famosos’?

‘La Casa de los Famosos’ sigue dando de que hablar, incluso en sus programas especiales de fin de semana… esta vez fue Julio Camejo, quien confesó que fue expulsado del foro antes de poder recibir a su amigo cubano y eliminado 8 del reality show.

El actor compartió en sus redes sociales que debido a sus comentarios, la producción lo obligó a salir.

“Para toda la gente que me está preguntando que por qué no me quedé en la gala a recibir a Sian, pues nada... parece que las cosas que empecé a decir en la gala no gustaron y me mandaron en patitas y patines afuera, pero bueno”, dijo Camejo.

Sian Chiong fue el octavo eliminado de La Casa de los Famosos (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué pasó en la octava gala de eliminación?

Julio Camejo fue uno de los invitados a la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ para apoyar a su amigo y nominado Sian Chiong, a quien recibiría en caso de ser eliminado.

A pesar de ello, el actor no pudo quedarse hasta la salida de Sian, puesto que la producción del programa solicitó su salida después de algunos comentarios que hizo sobre Arath De la Torre y su amigo.

“La visión romántica es la que todos vimos, la de caballero que pone el pecho ante las balas y salva a la dama y esa es una visión muy linda, y está la visión social, donde está la mujer empoderada, que no te pide que la salves; la mujer empoderada del día de hoy te exige igualdad de condiciones”, dijo Julio Camejo al opinar sobre los comentarios de Arath de la Torre a Sian. Tras la polémica, Julio salió del foro y no intervino más en el debates con los panelistas.

Sian Chiong Tras la decisión de Sian Chiong, cuatro de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ están en riesgo de salir del reality show. (Foto: El Financiero)

¿Quién es Sian Chiong, octavo eliminado de La Casa de los Famosos?

Sian Chiong es un joven originario de La Habana, Cuba, actor y cantante de 30 años. El cubano fue parte de la boyband ‘Ángeles’ hatajo 2018, donde consiguió premios como el artista más popular por tres años consecutivos. Dio presentaciones para más de 20 mil personas.

En el 2018 llegó a México para cumplir su sueño de convertirse en una estrella en la actuación, siguió su carrera en Televisa y participó en la telenovela juvenil ‘Like, la leyenda’ y también siguió su camino en la música y sacó ‘A tus pies’, ‘Dime que me amas’ y ‘Me mata el dolor’.