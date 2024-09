Sofía Niño de Rivera denuncia que le robaron todos sus ahorros mediante fraude: ‘Cualquiera puede caer’

Sofía Niño de Rivera, la comediante de stand-up mexicana, fue víctima de un fraude telefónico a través del cual le robaron todo el dinero que tenía ahorrado en su cuenta bancaria, estafa que se conoce como “vishing”.

La familiar de Saskia Niño de Rivera, compartió cómo ocurrió el robo que vivió a través de un video en sus redes sociales, debido a que quiere evitar que más personas caigan en la misma estafa.

“Estoy haciendo este video porque no quiero que le pase a nadie más (...) Hay que ayudar a que esto deje de pasar”, comentó Sofía Niño de Rivera, quien agregó que relatar todo lo que vivió es difícil, ya que se siente avergonzada por haberse dejado engañar.

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera? Así fue el fraude que vivió

La comediante, quien es una de las pioneras del stand up en México, compartió que recibió una llamada en donde los estafadores se hicieron pasar por su institución bancaria, debido a que le informaron que se estaba intentando hacer una compra con su tarjeta.

Sofía comentó que la estafa telefónica fue muy realista, debido a que ella logró escuchar: “el ruido de fondo cuando se pasa de un conmutador a otro” y comentó que el trato por parte de los estafadores fue “muy profesional”.

Al hablarle, la persona que la atendió incluso le brindó su nombre y número de empleado. Cuando Sofía Niño de Rivera aseguró que ella no había hecho ninguna compra, le indicaron que debían investigar el caso arduamente.

“Vamos a tener que hacer una investigación, porque alguien está tratando de robarte la identidad y de usar tu tarjeta. Tenemos que rastrear el IP de la computadora desde donde lo están haciendo para poder atraparlos”, recuerda que le dijo el estafador.

Sofía Niño de Rivera dijo que ella no desconfió en ningún momento, debido a que le dijeron que la investigación se realizaría desde la institución bancaria y le aseguraron que jamás le pedirían datos de su cuenta bancaria.

“De hecho, nunca vayas a dar un dato, porque entonces quiere decir que te están haciendo un fraude”, le dijo el estafador, de acuerdo con la comediante. Tras ello, le pidieron que eliminara su app bancaria para que su dirección IP no interfiriera con las indagatorias.

También le pidieron que acudiera al cajero y apretara ciertos botones que ella desconocía; Sofía explicó que días más tarde se enteró que lo que realmente hizo fue desactivar el reconocimiento facial de su aplicación del banco.

La standupera dijo que para ella todo parecía legítimo: “no me pidieron datos, no me pidieron dinero, no me pidieron número de tarjeta, no me pidieron nada”. Además, le indicaron que podía usar su cuenta con normalidad.

“Fui al banco, retiré dinero, vi la cantidad que tenía siempre, no me preocupé porque dije: ‘nadie me está robando nada, ahí está mi dinero’”, comentó la comediante, quien explicó que en realidad, estaban vaciando su cuenta de ahorros.

El dinero que ella tenía guardado lo transferían a 11 cuentas diferentes; mientras que mantenían el saldo de su cuenta bancaria, que ella podía ver en el cajero, sin ningún movimiento para no levantar sospechas.

Durante varios días los estafadores continuaron llamándola para informarle el estado de la presunta investigación, por lo que más tarde ella les dijo que este proceso había sido demasiado lento.

En ese momento, le explicaron que la investigación había concluido; sin embargo, no había nada más que hacer, pues le informaron que habían robado todos sus ahorros, por lo que Sofía Niña de Rivero inmediatamente acudió con las autoridades.

Al volver a ingresar a su aplicación, encontró que su cuenta no tenía dinero, ya que a lo largo de los días lograron quitarle todo, por lo que pidió no caer en este tipo de estafas, las cuales son cada vez más sofisticadas, de acuerdo con Sofía Niño de Rivera.

¿Qué es el ‘vishing’, la estafa que vivió Sofía Niño de Rivera y cómo evitarlo?

El tipo de estafa que vivió Sofía Niño de Rivera lleva por nombre ‘vishing’ y se trata de “un sistema de engaño a través de la voz”, de acuerdo con el portal de BBVA.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que en esta estafa “los delincuentes contactan a sus víctimas a través de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por empleados de alguna institución financiera, generalmente argumentando cargos indebidos”.

En caso de tener dudas sobre la autenticidad de una llamada, lo mejor es colgar y verificar que el número realmente corresponda a la institución de la cual están llamando, con lo que evitarás caer en estafas, explica la Condusef.

Si aún tienes dudas, puedes llamar o contactar de manera directa a tu banco y preguntarles sobre los movimientos no reconocidos, con lo que conocerás si realmente sucede algo extraño con tu cuenta.

BBVA también recomienda activar las notificaciones de tus movimientos bancarios a través de SMS, correo electrónico o en la misma aplicación, ya que sabrás todo lo que ocurre con tu cuenta en tiempo real.

Otras medidas que enlista Kaspersky, empresa de ciberseguridad, son: