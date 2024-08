TikTok ‘tóxico’ como tu ex: Empleada denuncia a la red social por mal ambiente laboral

TikTok fue demandado por un moderador de contenido en el Reino Unido alegando discriminación por discapacidad y un ambiente de trabajo tóxico que le causó estrés y complicaciones durante el embarazo.

Olivia Anton Altamirano trabajó en el Badness Project de TikTok, cuyo objetivo era eliminar el contenido dañino de la plataforma.

Se le asignaron objetivos que eran “imposibles de cumplir” y fue discriminada porque sufría esclerosis múltiple, afirmó Altamirano en documentos judiciales.

TikTok negó todas las acusaciones, pero no desestimó todas las reclamaciones del caso y un juez permitió que pasara a la siguiente etapa.

‘Me sentí ofendida y acosada por el ambiente laboral tóxico en TikTok’, dice empleada

“Esto no quiere decir que esta reclamación tenga buenas perspectivas de éxito, pero no puedo decir que no tenga perspectivas razonables de éxito”, dijo el juez Mark Emery después de una audiencia este miércoles.

Altamirano sigue trabajando en TikTok y no le han dado objetivos poco realistas, según los abogados de la empresa.

Su jefe de equipo le aseguró el apoyo adecuado que necesitaba debido a sus condiciones médicas, dijeron en los documentos preparados para la audiencia.

Los abogados y portavoces de TikTok y Altamirano no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“Me sentí ofendida, acosada y degradada en un ambiente laboral tóxico”, afirmó Altamirano. El estrés supuestamente le provocó ansiedad, depresión y complicaciones en su embarazo.

Las demandas de los empleados en el Reino Unido se suman a los problemas legales en Estados Unidos, donde se avecina una prolongada batalla legal por una posible prohibición. Una audiencia clave en el caso está programada para el 16 de septiembre.

La compañía también está impugnando una demanda presentada a principios de este mes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que se alega que ByteDance permitió a millones de niños menores de 13 años crear cuentas sin el conocimiento o consentimiento de sus padres.

TikTok no está de acuerdo con las afirmaciones y dijo que muchas de ellas son inexactas o que ya se han abordado.

Altamirano, quien se unió a TikTok en 2020, ha instado al tribunal laboral de Londres a ordenar a TikTok que la compense por el daño moral y el seguro médico.